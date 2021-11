Garibaldina-Sesto 2012: Arigo, Piccardi e Di Bennardo sono decisivi e portano in alto gli uomini di Antonino

Una partita d'alta classifica tra le due squadre forti e in testa al girone I, Garibaldina-Sesto 2012 è una partita che potrebbe risultare fondamentale per le sorti del campionato. Entrambe le compagini erano alla ricerca di un posto solitario in vetta alla classifica: i padroni di casa venivano da 3 vittorie consecutive, mentre gli ospiti erano ancora imbattuti ed erano reduci da 2 vittorie di fila. Che avvio. Le due squadre si son date battaglia sin dai primi minuti, in cui si è subito capito che sarebbe stata una gara ricca di gol e occasioni. Il risultato si è infatti sbloccato...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con