Lumezzane-Carpenedolo: Kapllani, Straolzini, Cesaroni e la doppietta di Piccaluga valgono il quinto posto e fanno sorridere Liberte

Il Lumezzane di Fabian Liberte surclassa il Carpenedolo con un perentorio 5-0 grazie alle firme di Kapllani, Piccaluga, Piccaluga, Straolzini, Cesaroni. I valgobbini disputano una prova di carattere raggiungendo la massima espressione dell’estetismo per mole di gioco e occasioni create contro un avversario di spiccate qualità fisiche e tecniche che non ha bisogno di presentazioni, incorniciando tre punti d’oro per morale e classifica. Per la squadra di Gianpietro Binetti, invece, la seconda sconfitta stagionale costa il quinto posto in graduatoria. Assedio. Partita che si accende fin dalle prime battute di gioco. Nonostante la larga vittoria nella prima parte di gara i...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con