Manara-Fiorente Colognola: Capelli frena i Bersaglieri, in dieci per il rosso di Bourkaa

Tanta intensità fin dai primi minuti nella partita tra Manara e Fiorente Colognola, terminata con il risultato di 0-1. I 22 giocatori in campo spingono subito dall'inizio con l'obiettivo di indirizzare la gara a proprio favore. Sono però gli ospiti a portarsi in vantaggio con un gol di Capelli dopo una splendida azione di Gonzales. Il numero 7 viola riesce a liberarsi in velocità del suo avversario e a mettere in mezzo un pallone che Capelli deve solo spingere in rete. Un gol che basta e avanza agli uomini di Zanchi per vincere una partita difficile. Prima sconfitta dopo quattro...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con