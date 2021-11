Academy Brianza Olginatese-Pozzuolo: i padroni di casa seminano il Panico con Macorig, un super Di Cianno non basta per riaprire il match

Vittoria importante dell'Academy Brianza Olginatese in quel di Cernusco Lombardone. I ragazzi di Piseddu (squalificato dopo settimana scorsa, oggi al suo posto il vice Dondoni) hanno avuto la meglio sui milanesi del Pozzuolo di Sottocorno per 4-2. Un punteggio che la dice tutta su una gara godibile e giocata ad alta intensità anche se piena di errori tecnici da ambo le due difese, protagoniste in negativo della giornata. Le reti locali portano la firma di Monaca (per lui doppietta al 5' e al 44' del primo tempo), di Carrettiero (8' su rigore) e Panico a inizio ripresa (2') che fissano...

