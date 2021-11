Borgaro-Vanchiglia: show al Righi, 3-3 tra gialloblù e granata

Pareggio pirotecnico tra il Borgaro di Paolo Catellani (e Fabrizio Oranges) e il Vanchiglia di Gianni di Girolamo. Al 90' (+3') è 3-3, in virtù delle reti, per i padroni di casa, di Emanuele Alterio, Samuel Vaccaro e il capolavoro di Riccardo Ameno, e, per gli ospiti, di Leonardo Longo (doppietta) e Umberto Ossola. Oltre allo spettacolo, però, il match ha riservato attimi di vera paura ed apprensione: infatti, l'estremo difensore dei padroni di casa, Alessandro Barale, ha la peggio in uno scontro con Simone Quaceci, ed è costretto a lasciare il campo in ambulanza, tra gli applausi di tutto...

