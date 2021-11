Brera-Codogno: ospiti già in clima natalizio calano la cinquina trascinati da Troka, la resistenza dei padroni di casa dura solamente un'ora

La giornata ricca di gol dell'undicesimo turno del girone E si apre in quel di Brera, con il Codogno che vince un delicato match calando una manita nella ripresa. Per i padroni di casa un brusco rallentamento dopo che negli ultimi due turni aveva ottenuto quattro punti; gli ospiti riscattano invece la sconfitta last minute della scorsa domenica patita contro La Spezia per 2-3 a Bertonico. La partita. Primo tempo equilibrato, con le due squadre che si affrontano senza però riuscire a dare l'impressione di poter colpire, con l'esordio nelle fila dei padroni di casa del difensore Moustok Moustok Jean....

