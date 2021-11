Cellatica-Governolese: Lampo Righetti, i rossoblù tornano alla vittoria e conquistano il secondo posto in classifica

Repetita Iuvant. I pirati del Mincio sfoderano l’ennesima prestazione concreta superando di corto muso il Cellatica di Fausto Bordogni, conquistando le settima vittoria sulle nove gare disputate contro squadre del territorio bresciano (solo la capolista Vighenzi e il Darfo Boario hanno interrotto questa statistica vincente). La Governolese di Davide Savoldo soffre, ma vince mettendo in cassaforte tre punti pesantissimi per il proseguo del campionato. I rossoblù salgono così al secondo posto avvicinandosi al trono del raggruppamento D, distante solo due lunghezze; per i franciacortini, invece, la settima sconfitta in campionato costa il penultimo gradino della graduatoria, in piena zona retrocessione dopo...

