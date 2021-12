Cbs-Cenisia: ai rossoneri basta un tempo per portare a casa i tre punti grazie a Ponziano e Bellato

Sfida d’alta classifica in corso Sicilia tra due squadre, Cbs e Cenisia, bisognose di tre punti dopo le ultime uscite non brillantissime rispettivamente contro Nichelino Hesperia, contro la quale i rossoneri hanno impattato per 2-2 e San Domenico Savio, uscito vittorioso tra le mura delle violette per 2-1. In un girone dove l’Acqui viaggia ad un ritmo insostenibile ogni partita è preziosa per restare in scia ai termali e dopo una sfida al di sotto delle aspettative in quanto ad occasioni ed emozioni ad aggiudicarsi i tre punti sono i ragazzi di Filoni che in casa raggiungono la quarta vittoria...

