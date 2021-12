Garibaldina-CGB Brugherio: i rossoverdi rimontano la rete ospite di Ruggiero grazie alla doppietta di Di Bennardo ma subiscono il pari di Secci

Termina 2-2 la partita tra Garibaldina e CGB Brugherio, protagoniste di una partita spettacolare fatta di tante occasioni da gol e da tante polemiche. I padroni di casa del tecnico Antonino giocano una partita gagliarda, dominando per lunghi tratti il gioco e, dopo aver subito il gol di Carmine Ruggiero a metà del primo tempo, ribaltano il risultato scendendo in campo nella ripresa con un altro piglio e trovando nel giro di due minuti la doppietta di Andrea Di Bennardo. I rossoverdi hanno tante occasioni per portarsi sul doppio vantaggio ma un misto tra imprecisione sotto porta e i miracoli...

