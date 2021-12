Under 19, ufficializzato il terzo elenco dei convocati di Matteo Medici

Il terzo raduno della Rappresentativa Under 19 è finalmente ufficiale. Come anticipato nell'intervista di un mese fa con Matteo Medici, l'incontro si terrà giovedì 16 dicembre alle ore 14.30 (inizio gara ore 15.30) presso il Centro Sportivo Comunale di Via Pio X° a Concorezzo (MB), sede brianzola per un gruppo di ragazzi scelti principalmente da squadre della zona Nord Ovest.

L'ELENCO DEI CONVOCATI