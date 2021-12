Girone B, il film della giornata: la Calvairate è Campione d'Inverno, Triacca dà le dimissioni e il Mariano aggancia il Villa

La Calvairate passa di misura sull'ostica Base 96 e si laurea Campione d'Inverno. Dietro tutta l'attesa sul big match tra le inseguitrici Castello Cantù e Ardor Lazzate permane per qualche altro giorno visto il rinvio del match, così il Mariano si avvicina al podio calando il poker in casa del CG Bresso e raggiungendo il Villa, poco lucido con lo Schuster. Il Cinisello continua la sua marcia ai danni del Bresso, mentre la Lentatese si rimette in pista con una cinquina al Lissone, che riceve le dimissioni di Triacca. Prima di andare a ripercorrere i vari avvenimenti, però, ricordiamo che,...

