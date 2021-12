Mirafiori-SD Savio Asti: D'addetta dipinge calcio e trascina i suoi

Per vincere le partite, si sa, ci va qualità. Il Mirafiori ha vinto perché sono saliti in cattedra i suoi uomini migliori. Su tutti: Antonio D'Addetta. Il numero 10 dei padroni di casa ha disegnato calcio. Si è caricato la squadra sulle spalle e ha fatto una partita perfetta, pulita. Impeccabile poi Beoletto, autore di una prestazione sontuosa là dietro. Il numero 2 ha fatto tutto: ha difeso, ha corso e si è sempre proposto in avanti. Alla fine il calcio non è complicato: se hai giocatori così, hai più probabilità di vincere. Rolle a tutta. La partita è immediatamente...

