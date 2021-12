Volpiano-Quincitava: le Foxes sgambettano la capolista e si portano a -1 dalla vetta

Il Volpiano si prende i 3 punti sul Quincitava, ma l'attenzione va tutta su un grave infortunio. Grande spavento in campo per Lago, dopo una brutta scivolata il capitano ospite rimane fermo a terra, privo di sensi. Tra la paura generale entrambe le squadre si mobilitano per soccorrerlo, chiamando i soccorsi medici. Il ragazzo sembra aver avuto problemi respiratori dopo la caduta e molti minuti dopo uscirà in ambulanza tra gli applausi e la grande preoccupazione del pubblico, dei compagni e degli avversari. La partita riprenderà dopo 20 minuti, e sarà il Volpiano a vincere conquistando un'importante vittoria contro la...

