Giovanile Centallo, Mariano Garello non guiderà più la Juniores rossoblù

Un lunedì pieno di novità in casa Giovanile Centallo. La società rossoblù ha deciso di separarsi da Mariano Garello, tecnico dell'Under 19 cuneese, poco dopo la chiusura del girone d'andata avvenuta sabato 18 dicembre.

Garello era subentrato sulla panchina della Juniores del Centallo nel corso della stagione 2019/20, per sostituire il tecnico uscente Borgna. Raccolse la squadra in un momento delicato, guidandola per le successive 5 partite prima del blocco a causa della pandemia. Garello rimase poi saldo nel suo ruolo nella brevissima stagione successiva (solamente 4 partite disputate, frutto di 2 vittorie un pari e una sconfitta) e in quella corrente, riuscendo anche a mantenere la squadra stabilmente nelle prime posizioni, a lottare con le varie Chisola, Cuneo, Pinerolo e Monregale. Nell'ultimo mese e mezzo però c'è stata una battuta d'arresto, con un pareggio e 4 sconfitte, tutte in scontri diretti con squadre al di sopra del Centallo stesso: il momento negativo ha fatto però riflettere la società, portando alla decisione di separarsi dal proprio tecnico. Ora un periodo di riflessione per il Centallo, che con l'anno nuovo dovrà trovare anche un sostituto per la panchina dell'Under 19.