Forza Adrien! Sospeso il quarto raduno della Juniores di Licio Russo, malore per Sandjo del Cit Turin

Forza Adrien! Il quarto raduno dell'Under 19 di Licio Russo è stato sospeso al 15' del secondo tempo, dopo che il calciatore classe 2003 del Cit Turin Adrien Sandjo è stato colto da un malore mentre era in campo. L'episodio accaduto sul campo del Beppe Viola ha inevitabilmente rimandato alle immagini di Christian Eriksen, quando il calciatore dell'Inter e della Danimarca negli ultimi europei disputati quest'estate è stato colto da un malore con dinamiche simili a quelle di oggi.

All'inizio del raduno si è svolto il consueto e minuzioso controllo di documenti e visite mediche da parte dello staff della Rappresentativa, dove tutti i ragazzi, tra cui Sandjo, erano in regola e pronti per scendere in campo. Adrien parte inizialmente dalla panchina, pronto a subentrare a inizio ripresa come da ordini di Licio Russo. Durante il riscaldamento il ragazzo è in piena forma e pronto a farsi valere in campo.

Ore 15.40. Dopo 15' del secondo tempo della partitella ecco l'interruzione. Al 15' Sandjo, mentre correva in mezzo al campo, si accascia improvvisamente sul terreno di gioco. Dopo un iniziale tentativo da parte del ragazzo di rimettersi in piedi o quantomeno seduto Adrien rimane fermo a terra. I compagni di Rappresentativa corrono subito in suo aiuto, capendo immediatamente la situazione e chiamando i soccorsi presenti a bordo campo. Altrettanto tempestivamente entrano in campo i sanitari dell'ambulanza, che già al primo raduno al campo del Lascaris erano stati fondamentali nel soccorrere il portiere del Cameri Larocca dopo uno scontro con il palo della porta. Mentre i paramedici assistono Sandjo i ragazzi in campo si sono stretti a lui, nella stessa identica modalità in cui i calciatori di Danimarca e Finlandia si erano stretti attorno a Christian Eriksen e rimanendo a scudo del proprio compagno per una buona mezz'ora. Nel frattempo, intorno alle 16.10, arriva una seconda ambulanza della Croce Verde, pronta a soccorrere ulteriormente Sandjo prima di posizionarlo sulla barella e trasportarlo all'Ospedale Molinette di Torino.

Con Adrien Sandjo è salito a bordo il medico della Rappresentativa Massimo Capricci, che l'ha seguito al Pronto Soccorso insieme ai medici. Il ragazzo è al momento in osservazione, con la situazione che sembrerebbe scongiurare il peggio ma che si delineerà nelle prossime ore. Tutti i compagni, gli amici e lo staff di Cit Turin e Rappresentativa fanno il tifo per Adrien.