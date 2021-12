Girone B: sorprese Alicese e Quincitava, sottotono le settimesi, Yon MVP

Titoli di coda sul 2021 e sull'andata del Girone B di Under 19 regionale. Tutti a caccia dell'Alicese campione d'inverno: ma è bagarre, sia nelle zone alte, che in quelle basse, con una classifica spaccata in due che rappresenta quasi al 100% i valori delle rose in corsa. Tempo quindi di primi bilanci e delle classiche pagelle del girone. Alicese Orizzonti 9 Che favola la squadra di Bergamini: quella che è stata fino ad ora la sorpresa del campionato arriva alla pausa in vetta alla classifica. Una partenza sprint, con vittorie contro Ivrea e Quincitava, poi un periodo nero, con soli...

