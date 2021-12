Girone C: Venaria stratosferico, ma Lucento, Alpignano e Vanchiglia sono lì; Caselle rinato sotto la guida Dellisanti

Il Venaria ha dimostrato di essere "umano", perdendo leggermente colpi nelle ultime giornate. Lucento, Alpignano e Vanchiglia si sono riavvicinate ed ora è corsa a quattro per il titolo. Clamorosa rimonta del Caselle, che sotto la guida di Mimmo Dellisanti ha dato tutto un altro senso al proprio campionato. Il Sanmauro è riuscito nell'impresa di fermare la capolista, ma deve assolutamente migliorare dal punto di vista difensivo. VENARIA 9 Le ultime partite hanno sporcato quello che altrimenti sarebbe stato un cammino da dieci e lode. Dieci come le vittorie iniziali consecutive dei cervotti, che sembravano letteralmente inarrestabili ed in grado di sapersi...

