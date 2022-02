La sfida di Federico Arduca: uno schiaffo al pregiudizio

Leader silenzioso che parla con i fatti nel Real Orione di Lorusso, il bomber Federico Arduca ha una missione da portare a termine: innalzare la reputazione che si respira sul suo Orione. Come? A suon di gol e prestazione da capogiro e fin qui non sono mai mancate. Dai primi calci al pallone a 5 anni nella squadra dell’ oratorio Real Sassati sulle orme del padre e del fratello, dopo un lustro il destino porta il piccolo Federico nella sua vera squadra del cuore: quell’Orione Vallette che lo ha sempre trattato come un figlio. Qui, insieme agli attuali compagni Bollino,...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con