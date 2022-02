Rosano e Le Chiara regalano al Vallorco la prima gioia stagionale, Crescentinese rimontata in 10 contro 11

Ecco la prima vittoria stagionale del Vallorco! Un'attesa durata tredici partite, ma che consente ai ragazzi dell'allenatore Pullici di riagganciare in classifica il penultimo posto, e di continuare a sperare quantomeno nei play-out. Tre punti più che meritati per l'atteggiamento messo in campo, soprattutto tra fine primo tempo e tutto il secondo, dopo le sventure occorse durante il match. Alla fine il risultato finale è di 2-1, ottenuto al termine di una rimonta eroica. Protagonisti del successo, su tutti, i due marcatori. Prima Rosano, autore di un capolavoro: tiro a scendere da circa trenta metri che si insacca all'angolino. Poi...

