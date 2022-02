La Monregale cambia tecnico: si dimette Marco Rocca, subentra Quinterno

Una favola bellissima, ma che è destinata a cambiare il proprio narratore principale. Dopo una cavalcata eccezionale nel girone d'andata la Monregale cambia tecnico dell'Under 19: non ci sarà più Marco Rocca alla guida dei Galletti sabato 12 febbraio, il quale ha rassegnato le proprie dimissioni nella giornata di oggi, 8 febbraio.

Con un comunicato pubblicato sui propri canali social la società di Mondovì ha divulgato la notizia non senza dispiacere: alla base della scelta di Rocca ci sarebbero delle motivazioni personali, che ha costretto i biancorossi ad accettare la decisione dell'ormai ex allenatore. La storia di Rocca con la Juniores della Monregale è contornata di quasi solo note liete: arrivato all'inizio della stagione 2020/21, Rocca ha guidato i Galletti per solamente 5 giornate, ma facendo vedere già cose importanti rispetto alla complicata annata passata. Il passaggio era chiaro: il gruppo Under 19 della Monregale poteva giocarsi un ruolo da protagonista in questo campionato e la consapevolezza raggiunta con Rocca si è poi confermata in questa stagione, dove per lunghi tratti la Monregale è stata la squadra da battere del girone D.

Per approfondire leggi anche: La Monregale di Marco Rocca, scesa in campo contro il Carignano sabato 4 dicembre 2021 (CLICCA SULLA FOTO PER LEGGERE L'ARTICOLO DELLA PARTITA)

Nel finale del 2021 è subentrata inevitabilmente un po' di stanchezza nei Galletti, che qualche punto per strada l'hanno perso. Ma nel complesso i biancorossi hanno chiuso quarti il girone d'andata, meritandosi sicuramente un bel 9 per la bella prima parte di annata disputata. Ma adesso serve ripartire in parte da capo: il nuovo tecnico che subentrerà a Rocca, Danilo Quinterno, conosce bene la società, poiché è già allenatore dei 2007 (Under 15) della Monregale, militanti nel girone D del Campionato Regionale Giovanissimi. Una bella sfida per il tecnico, che oltre a dover salvare i più piccoli dovrà continuare a portare in alto una delle più belle sorprese della Juniores Regionale.