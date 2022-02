Sulle orme del nonno sognando una Champions alla Casillas

Primo portiere per media voto (6,5) e per numero di clean sheet (4, come D'Ambrosio dello Schuster, ma con 8 gare disputate anzichè 10), Alessandro Capra si è affermato come l'estremo difensore da tenere d'occhio nel Girone B di Under 19. Numeri che rispecchiano il grande lavoro svolto in fase difensiva dal Castello Cantù, unica squadra a essere rimasta sotto la doppia cifra di reti subite (9), e il fondamentale contributo del suo numero 1, decisivo in sfide come il recupero con l'Ardor Lazzate, sconfitto 1-0 e staccato al secondo posto in classifica.

Un feeling quello con la porta che il classe 2003 ha sviluppato in primis con la maglia della Folgore Verano, per poi passare alla Vis Nova e al Renate, ultima tappa prima dell'approdo in gialloblù, avvenuto ormai tre stagioni fa. Un lasso di tempo in cui il numero 1 canturino è balzato dagli Allievi all'Under 19 sotto età, riuscendo comunque a mettersi in mostra a tal punto da assaporare il profumo della Prima Squadra, con la quale ha ottenuto qualche convocazione, in attesa di un debutto che non vuole essere prematuro.

Alessandro Capra, estremo difensore del Castello Cantù

Come nasce la tua passione per il ruolo di portiere?

«Da piccolo c'erano momenti in cui mi buttavo sul cemento per prendere la palla, poi ho scoperto che anche mio nonno in passato aveva fatto il portiere e da lì si è sviluppata la mia passione. Lui ha giocato con Fanfulla, Udinese, Lugano, Monza, Mariano, Pro Sesto e nella Nazionale Militare Italiana con Trapattoni. Inizialmente non lo sapevo, poi mi ha raccontato tutto e anche quando mi faceva qualche tiro in spiaggia mi dava dei suggerimenti. È un bel ricordo».

Hai anche un modello nel calcio professionistico?

«Iker Casillas. Mi è stato d'ispirazione perché ha esordito che era molto giovane e a 19 anni aveva già vinto la sua prima Champions. Mi è sempre piaciuto anche per il suo atteggiamento, molto serio sia dentro che fuori dal campo, e anche perché nonostante fosse alto poco più di 1 metro e 80 è stato uno dei portieri più forti al mondo».

Iker Casillas, storico numero 1 del Real Madrid e vincitore della Champions League alla prima stagione con i Blancos

Date le tue prime esperienze con la squadra maggiore, c'è qualcuno che ti sta passando qualche insegnamento?

«Marco Perniola in allenamento mi dà qualche consiglio. È una persona seria, ma gentile e simpatica. Mi aiuta molto anche il preparatore dei portieri, Gabriele Frigerio, con cui ci alleniamo due volte alla settimana».



Alessandro Capra (al centro) e alcuni compagni di squadra durante un allenamento; clicca sulla foto per consultare classifica e statistiche della Prima Squadra gialloblù, impegnata nel Girone A di Promozione



Guardando invece all'Under 19, il secondo posto era un traguardo prefissato a inizio stagione?

«La seconda posizione è una piacevole sorpresa perché a inizio anno la squadra era nuova e doveva conoscersi. Non dico che nelle prime partite non fossimo affiatati, però dovevamo ancora capirci. Ora ne abbiamo parlato anche con mister La Rocca e sarebbe bello arrivare tra i primi, anche se pensiamo più a giocare per divertirci, se poi dovesse arrivare qualcosa di bello meglio ancora».

Un dato che sicuramente vi distingue è quello di miglior difesa. Come avete ottenuto questo risultato?

«Il nostro punto forte è che cerchiamo di essere sempre attenti in ogni situazione. Ci aiutiamo molto in campo, se uno di noi sbaglia lo tranquillizziamo e lo incitiamo dicendogli che la prossima volta farà meglio, e questo vale dal portiere fino all'attaccante».

L'undici titolare schierato dal tecnico La Rocca in occasione del big match con l'Ardor Lazzate



Dall'altro lato, però, tra le prime della classe siete quella con l'attacco meno prolifico: è questo l'aspetto su cui dovete ancora migliorare?

«Sicuramente ci sono dei punti deboli su cui dobbiamo lavorare. Tra questi potrei dire quello di essere un po' più lucidi sotto porta, un po' più concreti, però mi riferisco a tutti i reparti perché è la squadra che cerca di fare il proprio gioco per arrivare a finalizzare, non c'è il singolo che prova la giocata».

Là davanti che squadra ti ha impressionato di più?

«L'Ardor Lazzate, perché contro di noi sono arrivati spesso con la palla a finalizzare. La Calvairate invece mi ha colpito in modo diverso, nel senso che fanno molto più pressing in attacco».

Qual è stata, secondo te, la tua miglior prestazione nel girone d'andata?

«Con l'Ardor penso di aver fatto delle belle parate, però cerco sempre di rimanere umile e cerco sempre di vedere in cosa posso migliorare. Ovviamente se vinciamo sono contento del risultato, ma guardo alla prossima partita».

Per il 2022 che obiettivo ti sei posto? Magari l'esordio in Prima Squadra?

«È sempre bello aspirare a qualcosa di irragiungibile, altrimenti non ci sarebbe divertimento. Io ci spero, però non è un obbligo arrivarci quest'anno. Per ora mi sto divertendo e sto facendo bene, poi appena ci sarà l'occasione e sarò pronto per coglierla farò il passo in una Prima Squadra».