Due flash e altri 4 gol: alla capolista la prima super sfida del 2022

La Calvairate schianta 5-1 l'Ardor Lazzate e consolida il primato in classifica. Se da una partita del genere non ci si può aspettare che colpi di scena ed emozioni a non finire, possiamo dire che anche questa volta le aspettative non sono certo andate deluse. Un risultato finale a dir poco clamoroso, eppure, il gol a freddo di Pozzi sembrava presagire una giornata completamente diversa per i ragazzi di Ceriani. Gli ospiti, però, non si sono affatto scomposti e hanno iniziato a macinare gioco. Il pareggio su rigore di Orlandi, l’altro numero 9 a referto oggi, ha dato il via a...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con