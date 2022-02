Gol da capogiro e il debuttante al top: un esordio (quasi) perfetto

Una ripartenza così Guido Viandanti non avrebbe mai potuto aspettarsela. L'Atletico CVS sbanca Pavia e si porta a casa i tre punti, inguaiando i locali nella corsa salvezza, con le due compagini adesso distanti 6 lunghezze e con un gruppetto in coda di cui anche la squadra di Sesto Ulteriano sembra finalmente far parte. L'acrobazia di Mauro si prende la copertina del turno, una prodezza sugli sviluppi di un corner che vale il raddoppio, dopo la prima rete siglata nel primo tempo da un travolgente Nocerino. L'espulsione di Guarnieri e il gol di Addabbo hanno reso il finale teso ma...

