Gol e spettacolo a Mondovì, una doppietta di Di Ciancia stende la Monregale rimasta in 9

La noia non è ben accetta a Mondovì. Il ritorno in campo delle Juniores di Monregale e Pinerolo è marchiato da una sfida letteralmente infernale, terminata 3-5 a favore del Pinerolo di Domenico Primerano. Una sfida pazza, in cui il nuovo tecnico dell'Under 19 monregalese Quinterno si è trovato costretto a rimettere in riga una partita potenzialmente compromessa dopo il primo tempo: 2 espulsi tra i galletti, ma non è stato abbastanza per compromettere la prestazione dei locali. Nonostante la pesante inferiorità numerica, nella ripresa la Monregale riesce a recuperare due volte lo svantaggio grazie a uno straordinario Comino e...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con