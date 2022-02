Le pagelle di Cnh-Charvensod: Mammoliti trottola impazzita, Moretti ci crede fino alla fine

Ecco i voti dei protagonisti della sfida tra Cnh e Charvensod, valevole per la 14ª giornata del Girone B di Under 19 regionale. CNH INDUSTRIAL Bresciani 6 Attento quando chiamato in causa, soprattutto sulla conclusione nella ripresa di Ponsetto quando si distende e mette agilmente in corner. Un paio di uscite avventate sono da rivedere. Bianco 6.5 Propositivo, salta spesso il diretto avversario e spinge con voglia; fase difensiva con cattiveria, pesa qualche pallone perso malamente. 1' st Mulas 6.5 Si mette a destra nella difesa a 3, ma con la squadra sbilanciata in avanti a caccia del pari è praticamente sempre...

