Le pagelle: Ferro si prende la scena, Boetti re della fascia

Il ritorno in campo tanto atteso vede confrontarsi le due Orange del Girone A: Ardor Bollate e Rhodense. I padroni di casa grazie alla vittoria per 2-1 agganciano quest'ultimi a quota 15 punti, decisiva la doppietta di Ferro. Gli ospiti hanno invece la colpa, ancora una volta, di non aver concretizzato le occasioni da gol, concedendo troppo in fase difensiva.LE PAGELLE ARDOR BOLLATE Gentile 6 Con la sua personalità trasmette sicurezza alla squadra, compie pochi interventi ma è sempre al posto giusto. E' sicuro nelle uscite. Tosarello 6 Corre per due, risulta utile in entrambe le fasi. In...