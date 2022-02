Stoccate Mantoan-Zamuner, il cielo si dipinge di arancione

Uno due Mantoan-Zamuner e l'Ivrea balza al secondo posto superando l'Alicese Orizzonti. Tutto rimescolato dunque nel Girone B del campionato Under 19 Regionale, con la squadra di Luca Conta che ora si fa prepotentemente sotto per il vertice della classifica, che adesso vede il Volpiano davanti a tutti stante anche il mezzo passo falso del Quincitava. Vittoria meritata per gli eporediesi, che hanno legittimato il 2-0 grazie ad un buon secondo tempo e ad un maggior cinismo sotto porta. Stefano Bergamini e i suoi, vincenti 3-2 all'andata, sono invece mancati in qualche occasione topica dell'incontro. Vedi a metà ripresa, quando...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con