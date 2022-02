Valente, Priarone e soci sbattono sul muro nerazzurro: è 0-0 tra Rivoli e Virtus Ciriè

Patto di non belligeranza tra Rivoli e Virtus Ciriè, che nella sfida delicatissima del Vavassori fanno 0-0 prendendosi un punto che smuove si la classifica, ma che di certo non rassicura. Dopo un primo tempo equilibrato, che con un pizzico di fortuna in più negli episodi avrebbe potuto premiare i nerazzurri di Luigi Iovino, segue una ripresa targata Rivoli, con i ragazzi di Valerio Francone che hanno spinto fino all'ultimo senza trovare la zampata decisiva per la vittoria. Un punto che lascia Rivoli e Virtus Ciriè sempre in decima e undicesima posizione, ma può far piacere vista la sconfitta del...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con