Dimeo-Lorenzato granitici, Affinito trattore vecchia scuola: le pagelle di Rivoli-Virtus Ciriè

RIVOLI Canale 6.5 Preciso e puntale negli interventi, brilla tra tutte la parata a inizio primo tempo su Merlin, dove è veloce nel distendersi alla sua destra. Giarratano 6 Non parte benissimo, qualche errorino evitabile nei primi minuti poi subito riscattati. Esce per un problema fisico. 25' Colombatto 7 Si piazza da laterale destro con licenza di spinta, uno dei più propositivi (e pericolosi) in zona gol tra i gialloblù di Francone. (50' st Lorusso sv) Ricca 6 I duelli con Cardile sono interessanti, rimane per questo motivo soprattutto concentrato nel coprire le scorribande offensive dei nerazzurri. Zavarone 6.5 Da centrale gioca una signora partita, gli...

