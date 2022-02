Ansia da Derby della Mole? Come antipasto una bella fotogallery di Lucento-Vanchiglia

Tenetevi il derby della Mole, noi ci teniamo Lucento-Vanchiglia. L'eterna stracittadina tra rossoblù e granata raccontata dalle foto di Antonio Cunazza: nel big match di sabato 12 febbraio a spuntarla sono stati i lucentini di Gianfranco Maione, in grado di vincere addirittura 4-0 in 10 contro 11 al Riconda. Avete più di un motivo per gustarvi la fotogallery....