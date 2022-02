Campagna e Vailatti in stato di grazia, i cambi di Primerano fanno la differenza: le pagelle di Pinerolo-Carignano

PINEROLO Bonissoni 6.5 Pochi interventi degni di nota, se non uno: la parata su Gioacas a inizio partita è favolosa per prontezza di riflessi e agilità nell'andare a prendere il tiro piazzato all'angolino. Gallo 6 Gara di fatica e quantità, prima da quinto di centrocampo e poi da terzino: non spicca per giocate particolari, ma porta a casa la sua umilissima pagnotta. 21' st Micelotta G. 7.5 Nella sua partita c'è tutto: assist, percussioni e chiusure provvidenziali. Forse quest'ultime sono la giocata migliore: mura Rossi e Bosio a fine gara meglio di un portiere. Ferrato 6.5 Se non per qualche piccolo momento di fatica...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con