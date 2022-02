Mersini e Buscaglia i primi attori di un match spettacolare

Fantastico botta e risposta tra LG Trino e Briga. Finisce 3-3 un match emozionante, pieno di spunti, reti, azioni e colpi di scena. Un punto che comunque non soddisfa nessuna della due squadre che restano lontane dai loro rispettivi obiettivi; forse di più la formazione di Roberto Rampone, visto che nel finale è rimasta anche in 10 per l'espulsione per doppia ammonizione di Novi quando avrebbe potuto pensare all'assalto finale per vincere. Primo tempo subito scoppiettante con Mersini, che bussa subito dopo neanche 60'' di gioco ma Buscaglia lo raggiunge immediatamente. Ancora il 9 novarese e il 10 trinese a...

