Un Arduca assatanato cala il tris ma il Cenisia è immortale. Osarenwinda "mata" i viola allo scadere

Alle Vallette va in scena una vera e propria corrida tra due formazioni che stanno lottando per riuscire a raggiungere la salvezza e perchè no, magari ambire una posizione tra le prime 5 della classe di un girone più combattuto che mai: un match al cardio palma che i biancoverdi in maglia nera di Lorusso sbloccano dopo un giro d'orologio con un Arduca in giornata di grazia con un gol al volo. Il numero 10 si ripete per ben 2 volte fulminando una difesa molto disattenta e dopo 13' siamo già sul 3-0 casalingo. Come settimana scorsa servono 3 sberle...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con