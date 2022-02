Ice Man Fiorino gela il Quincitava: il big match va all'Alicese Orizzonti

Alicese Orizzonti glaciale come il proprio Ice Man Nicolò Fiorino. I rossoblù sbancano il Cipriano di Quincinetto al termine di una partita da fuoco e fiamme, vincendo 3-2 all'ultimo secondo contro il Quincitava grazie a due magie pazzesche su calcio piazzato, in grado di far impazzire gli uomini di Bergamini. Da vero "cecchino russo" Fiorino fulmina due volte Borea grazie a due fucilate millimetriche, senza farsi minimamente piegare dal tifo incandescente di sponda Quincitava: ora l'Alicese resta in scia per il primo posto, con i canini piantati sulla schiena di Volpiano (36 punti) ed Ivrea (35 punti). Per gli uomini...

