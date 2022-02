Perego colossale, Ferrari occhio di falco: le pagelle di Calvairate-Castello Cantù

La Calvairate si aggiudica la sfida al vertice con il Castello Cantù e fa un importante passo verso il titolo. Un successo che i ragazzi di Curioni confezionano nella ripresa, dopo aver terminato il primo tempo in equilibrio grazie al gol di Rodontini in risposta all'iniziale vantaggio ospite siglato da Bernasconi. Nella ripresa il solito Federico Roveri completa il sorpasso e firma l'allungo in classifica.LE PAGELLE CALVAIRATE Silva 7 Si impone con la voce e la personalità, spesso usato in Prima Squadra oggi è stato chiamato agli straordinari anche con l'Under 19 e ha risposto con un...