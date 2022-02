Rimonta e fuga in vetta: è il big match perfetto

Secondo big match consecutivo, seconda vittoria di fila: la Calvairate si conferma il vetta al Girone B superando anche il Castello Cantù. Un successo di misura (2-1), ma di puro spettacolo. Ad aprire le danze sono gli ospiti con un gol bellissimo di Bernasconi, bravo a far sbattere la palla all’angolino su un assist fatato di Ferrari. La Calvairate di Curioni non ci sta, e torna subito in partita con un gol spettacolare dello scatenato Rodontini, brillante nel saltare l’uomo nell’uno contro uno ed a incrociare alla Federico Chiesa sotto la traversa. Nella ripresa Federico Roveri è bravissimo al 9’ ad arrivare...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con