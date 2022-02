Il difensore fa tripletta: è un big match da 10 gol

Clamoroso al “Toto Caimi”, verrebbe da dire. Dieci le reti che hanno animato la serata di campionato, con lo scontro di alta quota tra Castello Cantù e Cinisello. Una partita molto attesa, perché si sfidavano due squadre forti, in forma e vogliose di ambire al ruolo di vice-Calvairate, con la seconda piazza a fare da trampolino per un rush finale di stagione tutto da vivere. Il clamore, però, viene dal risultato finale: 8-2 per i gialloblù di La Rocca, che sommergono gli ospiti grazie alla tripletta di Bedon e alla doppietta prodigiosa del subentrato Ferrari. Va detto che inizialmente i...