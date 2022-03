Bicchiere pieno a metà per Luca Moreo e la Pro Eureka Under 19: il tecnico della Juniores blucerchiata elogia la buona prestazione dei suoi uomini, ma evidenzia come nel corso dei 90' si poteva fare qualcosa in più. «Corsa al primo posto? Ovviamente fa piacere rimanere nelle prime posizioni, ma gradirei soprattutto vedere questo gruppo in crescita. I risultati vengono di conseguenza».