Croce Rossa per il capitano: «Un infortunio nel momento peggiore»

La Dominante vince ma non festeggia. Il successo tra le mura di casa passa infatti in sordina per l'infortunio di Lorenzo Lettieri, che verso fine gara colpisce la panchina dopo un contrasto di gioco e molto probabilmente dovrà star fuori per il resto del campionato. Un brutto colpo per i brianzoli, che, però, rispondono subito sul campo trovando sei minuti dopo l'incidente il gol che vale la seconda vittoria consecutiva, da dedicare al proprio capitano.

LA DOMINANTE-LENTATESE 3-2

RETI (0-1, 2-1, 2-2, 3-2): 5' Monti (Le), 20' Vertemati (La), 30' Sesana (La), 15' st Monti (Le), 45' st Vertemati (La).

LA DOMINANTE (4-3-3): Rigato, Gallo (10' st Crivelli), Fino, Bollini, Tuscano, Vertemati, Lettieri (40' st Urso), Sesana, Paganelli, Mansuino, Carinci (25' st Giussani). A disp. Sparello, Pandolfi, Coletta, Caem, Reguii, Della Frera. All. Ibba. Dir. Saraceno.

LENTATESE (4-3-3): Gentile, Barilla, Maglia, Palazzolo, Gambirasio, Proshka, Cuzzolin, Agati (22' st Paglione), Magro, Monti, Saccullo Russello (18' st Carenza). A disp. Lunare, Vendramini, Vacca. All. Pili.

ARBITRO: Schiavone di Seregno.

AMMONITI: Gallo (La), Sesana (La), Maglia (Le), Proshka (Le), Barilla (Le), Agati (Le).

Il successo casalingo de La Dominante passa in secondo piano di fronte all'infortunio di capitan Lettieri, portato al Pronto Soccorso in seguito a un contrasto di gioco che lo vede colpire la panchina e svenire per qualche istante. Per il classe 2002 si teme una frattura del piede che dovrebbe impedirgli di completare una stagione fin qui di primissimo livello. Il numero 7 brianzolo è infatti il capocannoniere solitario del Girone B con 10 gol in 15 giornate, nonché il secondo miglior giocatore del torneo per media voto (6,77) e il terzo per media gol/minuti (134) tra quelli ad avere raggiunto la doppia cifra di presenze. Una grave perdita dunque per i padroni di casa, che di punto in bianco si ritrovano senza capocannoniere e, soprattutto, senza leader, come dimostrano non solo la fascia da capitano indossata per 15 volte, ma anche i 1344 minuti giocati su 1350. Soltanto 6 giri di lancette persi da Lettieri, quelli successivi al suo infortunio e alla reazione immediata della sua squadra, che al brutto colpo risponde trovando nel finale la rete che vale tre punti. La sfida con la Lentatese, infatti, è come da pronostico molto complicata e la dimostrazione arriva al 5': giropalla rossoblù, sovrapposizione della mezzala e Monti insacca. La risposta de La Dominante arriva un quarto d'ora più tardi, quando su calcio d'angolo Vertemati si infila all'altezza del dischetto e batte il portiere avversario. Tempo un'altra decina di minuti e la scena quasi si ripete, ma questa volta il corner arriva fino al secondo palo, dove Sesana in sforbiciata fa 2-1. Il vantaggio dei padroni di casa resiste fino al termine della prima frazione di gioco, ma nella ripresa al 15' la parità viene ristabilita dal solito Monti, che insacca un cross proveniente dalla destra. Le palle alte sono il leitmotiv della gara e risultano decisive anche al 45' della ripresa, quando su un calcio di punizione dai 25 metri in zona dischetto si inserisce nuovamente con i tempi giusti Vertemati, che svetta ancora di testa e sigla il definitivo 3-2. Un successo che permette ai ragazzi di Ibba di sorpassare in classifica proprio gli ospiti, portandosi a 2 punti di vantaggio sulla zona playout, che assorbe ora la formazione di Pili, a pari punti con il Lissone.

«Nel primo tempo nonostante il gol subito penso che abbiamo fatto meglio noi. - racconta Gianluca Ibba, tecnico de La Dominante - Abbiamo avuto 10 minuti in cui non siamo entrati con la giusta cattiveria e infatti loro hanno subito segnato, poi abbiamo iniziato a giocare e creare più noi, a mio avviso. Nella ripresa loro sono entrati forte e hanno segnato, giocando un po' meglio di noi nel corso degli ultimi 45 minuti.

Abbiamo avuto un po' di difficoltà nella ripresa, ma ci portiamo a casa tre punti contro una buona squadra. Ci dispiace per Lorenzo, stava facendo una grande stagione.

Hanno fatto di più sul piano nel palleggio, noi siamo calati a centrocampo e per merito loro non riuscivamo a giocare come volevamo. Abbiamo avuto un po' di difficoltà, ma siamo riusciti a gestire bene i loro attacchi e a superare i 10 minuti sotto pressione prima di reagire. Ci portiamo a casa tre punti contro una buona formazione, che si è dimostrata di pari livello». Una sfida decisa dalla doppietta di Vertemati, sul quale l'allenatore afferma: «Sapevo di inserire un giocatore che ha i tempi giusti per entrare in area. Seppur non sia altissimo è capace di capire dove andrà la palla e quando arriverà. Merito a lui, anche perché a centrocampo è stato molto bravo nei passaggi e nel pulire alcuni palloni».

Riguardo all'infortunio di Lettieri, Ibba chiosa: «Purtroppo c'è stato un brutto scontro di gioco ed è caduto male. Abbiamo chiamato la Croce Rossa e la prima diagnosi è stata una frattura del piede, che dovrebbe tenerlo fuori per il resto del campionato. Ci dispiace perché stava facendo una grande stagione ed è il nostro capitano».

«Oggi ho poco da dire ai ragazzi, abbiamo pagato a caro prezzo un calo di concentrazione solo sui tre episodi. - esordisce William Pili, guida della Lentatese - Avevamo 8 indisponibili e il punto ci stava stretto, ma paghiamo anche alcune scelte sbagliate di chi dirige. L'arbitro tuttavia non deve diventare un alibi, dobbiamo essere più precisi noi».

Chi invece può godersi i tre punti guadagnati sul campo sono la Calvairate, che compie un altro passo verso il titolo vincendo il terzo scontro d'alta classifica consecutivo, e il Castello Cantù, che approfitta dei passi falsi alle sue spalle e allunga in ottica playoff, dove l'unica a non frenare è il Villa, che con un solo punto guadagnato si limita a rallentare. Ancora protagonista lo Schuster, che ingrana la terza e si conferma a metà classifica, mentre nelle retrovie il CG Bresso perde anche con il Lissone e arriva all'ultimissima chiamata.

CASTELLO CANTÙ-CINISELLO 8-2

RETI (1-0, 1-1, 2-1, 2-2, 8-2): 5' Bedon (Ca), 20' rig. Valesi (Ci), 23' Cattaneo (Ca), 37' Dell'Orto (Ci), 10' st Cima Vivarelli (Ca), 16' st Bedon (Ca), 28' st Bedon (Ca), 41' st Ferrari (Ca), 43' st Ferrari (Ca), 48' st Noseda (Ca).

CASTELLO CANTÙ (4-3-3): Rossi, Galetti, Acquaviva, Colombo (1' st Bellet), Tettamanti (29' st Orsenigo), Bedon, Borghi, Noseda, Cattaneo (33' st Hoxhaj), Brambilla (22' st Ferrari), Cima Vivarelli (27' st Bernasconi). A disp. Brenna, Fattorini, Colzani, La Rosa. All. La Rocca.

CINISELLO (4-3-1-2): Martirani, Marchi, Comelli, Colucci, Rahil, Brentaro, Cesana (38' st Pezzotta), Valesi (24' st Lusona), Lazzaro L. (28' st Iannantuono), Gentile (33' st Sarlo), Dell'Orto. A disp. Casella, Lazazzera , Brambilla, Diciolla. All. Melgrati. Dir. Brioschi.

ARBITRO: Mallemaci di Como.

ESPULSI: 28' Rahil (Ci), 49' Iannantuono (Ci).

AMMONITI: Iannantuono (Ci), Iannantuono (Ci), Colucci (Ci), Rahil (Ci), Rahil (Ci), Bedon (Ca).

Due espulsi e dieci gol caratterizzano il big match di giornata, quello che certifica il secondo posto del Castello Cantù e ridimensiona il Cinisello, costretto a giocarsi la sfida con un uomo in meno per un'ora di gioco. Un cartellino che inevitabilmente condiziona la partita dei rossoblù, capaci comunque di chiudere il primo tempo sul 2-2 e puniti soltanto nella ripresa, quando il duo Bedon-Ferrari entra in azione. Per i gialloblù si tratta di tre punti importanti per non perdere di vista la Calvairate, ma, soprattutto, per iniziare a prendere le distanze dalle inseguitrici per il secondo posto, valido per i playoff. Con le sconfitte di tutte le contendenti alle spalle, eccezion fatta per il pareggio del Villa, ora il gap sulla terza posizione è di ben 6 punti, addirittura di 8 sul Cinisello, alla prima sconfitta dopo 6 vittorie consecutive. Per la formazione di Melgrati è difficile stabilire se si tratti di test non superato o meno visto il rosso a metà primo tempo, ma il distacco molto simile dal secondo e dal quartultimo posto (rispettivamente 8 e 7 punti) consegna l'immagine di un prosieguo di stagione ancora da definire. Tornando sullo scontro tra canturini e milanesi, nel link seguente troverai la cronaca del match e le pagelle dei protagonisti!

CG BRESSO-LISSONE 0-3

RETI: 48' Orellana (L), 27' st Aliprandi (L), 33' st Arosio (L).

CG BRESSO (3-5-2): Tejada, De Marco, Gibelli (33' st Benbiga), Mantica, Casali, Dodaj (41' st Cirone), Zezzo (20' st Leonetti), Ricci, Chavez, Cazzola, Niang. A disp. Decio, Gueye Cheick, Montoya, Aprea, Sforza. All. Ghio.

LISSONE (4-4-2): D'Ordia, Filoni, Fumagalli, Ierardi (32' st Caglio L.), Arosio (17' Corrado), Bogani, Aliprandi (33' st Motta), Mendonca, Brivio, Di Salvo, Orellana (39' st Mattioli). A disp. Tobaldin. All. Sala.

ARBITRO: Torgano di Seregno.

AMMONITI: Di Salvo (L).

Dallo 0-3 a tavolino con La Dominante allo 0-3 sul campo del CG Bresso, la corsa verso la salvezza del Lissone si costruisce sulla base dei tris. Se il primo arriva per vie burocratiche, il secondo è la dimostrazione dei passi in avanti fatti nel turno precedente con il Villa. Orellana nel recupero sblocca un primo tempo equilibrato, dove gli ospiti mantengono più il possesso del pallone, ma trovano il gol solo poco prima di rientrare negli spogliatoi. Nella ripresa ci vuole un'altra mezzora prima di assistere alla rete del raddoppio siglata da Aliprandi, che di fatto mette i padroni di casa in ginocchio prima del definitivo 0-3 firmato Arosio. Un successo che permette ai brianzoli di guadagnare un paio di punti sulle squadre coinvolte nella lotta salvezza, restando comunque in zona playout a pari merito con la Lentatese, ora agganciata ma con una partita a disposizione per riportarsi in vantaggio. Per i padroni di casa, invece, la sconfitta è più pesante della altre sia per non aver trovato continuità nei gol segnati sia perché arriva in uno degli ultimi scontri diretti, quelli sulla carta più alla portata per tentare l'impresa di centrare almeno i playout.

«Il primo tempo è stato equilibrato, loro hanno avuto più possesso palla, ma anche noi abbiamo avuto due/tre occasioni da gol. - spiega Alberto Ghio, tecnico del CG Bresso - Peccato per il gol subito a fine primo tempo, poi ne abbiamo subito uno a metà ripresa e uno su punizione laterale, ma non eravamo da 3-0».

MARIANO-CALVAIRATE 0-1

RETE: 46' st Bonazzi (C).

MARIANO (4-3-3): Villa, Scilingo (1' st Ben Moussa), Fenotti, Benetti, Riva, Barbieri (20' st Miccoli), Cesana (1' st Tonelli), Appiani (18' st Bellotti), Marelli (1' st Calabrese), Rivolta, Andrei. A disp. Valtulini, Biancorosso. All. Campi.

CALVAIRATE (4-3-3): Bernuzzi, Montalbano, Ghebremariam, Pacifico, Bonazzi, Perego, Rodontini (28' st Corsini), Carini (40' st Aliotta), Orlandi (18' st Roveri Fr.), Perego (23' st Scarpelli), Roveri Fe. (18' st Vitali). A disp. Bilielli, Bianchini, Fontana. All. Curioni. Dir. Fontana Rava.

ARBITRO: Pini di Como.

ESPULSO: 35' st Tonelli (M).

AMMONITI: Roveri Fr. (C), Scilingo (M), Carini (C), Perego (C), Tonelli (M), Tonelli (M), Barbieri (M), Ben Moussa (M).

Non mancano le proteste nel secondo big match di giornata, quello che vede la Calvairate battere nel recupero il Mariano e mantenere i 6 punti di vantaggio sul Castello Cantù. Un successo discusso per due episodi: l'espulsione di Tonelli e l'azione del gol siglato da Bonazzi. «È andato a dare il secondo giallo quando i due giocatori si strattonavano a vicenda, dovresti darne cento di ammonizioni così. - spiega Cristian Campi, tecnico dei padroni di casa - Ha regalato anche il calcio d'angolo dal quale hanno segnato e che invece doveva essere una rimessa dal fondo, anche i loro giocatori l'hanno detto, ma il direttore l'ha indirizzata a suo piacimento. Non è stato all'altezza della partita». Una sfida che alla fine viene risolta dal difensore ospite, che condanna i comaschi alla seconda sconfitta consecutiva.

«In settimana ci siamo allenati bene, abbiamo dato importanza alla gara e l'abbiamo anche intrapresa bene, peccato solo per il risultato finale. - racconta sempre Campi - Ho fatto giocare un terzino trequartista e ho inserito un ragazzo dell'Under 18, eravamo in piena emergenza ma i ragazzi hanno fatto il massimo e meritavamo sicuramente almeno il pareggio. Nel primo tempo hanno fatto loro la partita, nonostante non ci siamo stati tiri in porta da una parte e dall'altra. Nella ripresa, invece, abbiamo trovato più campo e coraggio. Adesso rimbocchiamoci le maniche, però l'atteggiamento mi fa ben sperare perché nonostante le mille difficoltà è stato ottimale».

«Nel primo tempo ci è mancato solo il gol, però abbiamo creato tanto. - afferma invece Matteo Curioni, allenatore della Calvairate - Avevamo tante assenze e pochi cambi, poi è subentrato il nervosismo per il risultato e nella ripresa hanno fatto meglio loro, che sono una buona squadra. Dopo aver impostato l'azione dalle retrovie loro cercavano la palla lunga, probabilmente a causa del nostro pressing, e noi siamo stati bravi a recuperare i loro lanci».

I ragazzi hanno raggiunto una maturità per la quale fanno la prestazione contro chiunque, ma prima di fare i calcoli sul titolo aspetto le ultime 4 giornate.

Il terzo successo consecutivo negli scontri d'alta classifica permette di mantenere lo stesso vantaggio sulla seconda della classe e di aumentare quello sulle altre contendenti al titolo, distanti almeno 12 punti. Un gap importante, ma parlare di primo posto in saccoccia è ancora prematuro per il tecnico: «Non siamo tranquilli per la classifica, io sono tranquillo che abbiamo raggiunto una certa maturità, per cui riusciamo a fare la prestazione contro qualsiasi avversario. Ci diventa difficile sbagliare la partita, però è chiaro che se non fai gol puoi anche subirlo. Ora abbiamo il Cinisello che davanti ha un paio di giocatori interessanti, poi ci sono ancora lo Schuster, che è la nostra bestia nera, e altre partite in cui magari saremo più forti, ma se non segni rischi di pagare gli episodi. Noi abbiamo anche il discorso Prima Squadra (allenata sempre da Curioni), nel senso che alcuni giocatori della Juniores stanno iniziando ad andare con i grandi, quindi il sabato non posso farli giocare tutta la partita, devo tenerne fuori qualcuno perché mi serve la domenica. Detto questo, chiaramente abbiamo 6 punti di vantaggio, però i calcoli inizierò a farli alle ultime 4 giornate. Adesso continuiamo a divertirci».

SCHUSTER-ARDOR LAZZATE 2-0

RETI: 2' Bruno (S), 20' rig. Belviso (S).

SCHUSTER (5-3-2): Robbiani, Girotti, Cristoforoni, Diana, Milano, Omodei, Carboni (21' st Colombo), Paradiso, Bruno (18' st Saluzzi), Belviso (39' st Ammirati), Luciani (8' st Guarnerio). A disp. D'Ambrosio, Brenicci, Quinto, Loconte. All. Crippa.

ARDOR LAZZATE (4-3-1-2): Ferloni, Marricchi, Passalacqua, Ferraro, Pizzi, Arioli (39' st Migliaccio), Nessi (15' st Volpe), Contino, Pozzi (15' st Zermo), Longo (1' st Garlate), Maisano (1' st Barcella). A disp. Libertini, Porro, De Tomasi, Lemma. All. Ceriani. Dir. Garlate.

ARBITRO: Barbieri di Milano.

ESPULSO: 15' st Ferraro (A).

AMMONITI: Belviso (S), Barcella (A), Pizzi (A).

Terza vittoria consecutiva, porta inviolata per la seconda volta nel 2022 e primo test superato. Dopo i successi su Lentatese e Bresso, squadre dalla classifica in precedenza simile a quella dello Schuster, i neroverdi battono anche la terza della classe: l'Ardor Lazzate. Un successo frutto sì di cuore e grinta, ma anche di episodi. Il primo è quello che dopo due giri di lancette vede i gialloblù sbagliare un retropassaggio, servendo a Bruno l'1-0, il secondo è il calcio di rigore siglato da Belviso una ventina di minuti più tardi, mentre il terzo è l'espulsione per protesta di Ferraro, che al 15' della ripresa rende praticamente impossibile la rimonta degli ospiti. Una sconfitta che complica seriamente il discorso primo posto per l'Ardor Lazzate, distante 12 lunghezze dalla capolista, e che inizia a far vacillare anche la zona playoff, con il Castello Cantù che si porta a +6. I neroverdi, invece, si confermano a metà classifica, anche se alle loro spalle la zona playout resta a 4 soli punti di distanza.

«È una vittoria importante, di certo non facile visto che eravamo contro la squadra che più mi aveva impressionato nel girone d'andata. - spiega Massimiliano Crippa, guida dello Schuster - Un successo di carattere, facilitato da due loro errori visto che nei primi 20 punti ci hanno regalato il gol del vantaggio su retropassagio e poi il calcio di rigore. Loro hanno avuto un'occasione importante a metà ripresa in cui è stato bravo il nostro portiere, poi l'abbiamo gestita e messa in porto. Sicuramente è stato un bel test e ci da una botta di fiducia, dando continuità a un periodo positivo in cui ci stiamo portando a casa quello che ci è mancato nel girone d'andata».

«È stata una sfida condizionata dal terreno di gioco e dai nostri errori. - commenta Fabio Ceriani, allenatore dell'Ardor Lazzate - Abbiamo fatto un retropassagio corto al portiere, probabilmente anche a causa del rimbalzo strano del pallone, e concesso un rigore sul tentativo di spazzare la sfera. Non abbiamo subito un tiro in porta e abbiamo preso 2 gol, creando 8/9 occasioni e senza riuscire a segnare. Abbiamo finito anche il secondo tempo in 10 per un'ingenuità, ma loro non sono mai usciti dalla metacampo. Il loro portiere ha fatto un miracolo sul colpo di testa ravvicinato di Zermo e poi su Barcella, per il resto ci è mancata un po' di precisione. Sono deluso solo dal risultato perché abbiamo fatto una grande prestazione».

VILLA-BASE 96 0-0

VILLA (4-3-3): Gervasi, Spada, Del Sorbo, Campaner, Riva, Pici, Chaix (6' st Messa), Adamo, Motta, Gherlinzoni, Heghea (30' st Vicentini). A disp. Patti, Beccaria, Leo , Martucci, Mazzotta, Sfragano. All. Siliotto.

BASE 96 (4-2-3-1): Grassi, Marzorati, Calì (33' st Lotti), Grassi (30' st Buran), Salomoni (1' st Galliani), Greco, Poli (30' st Confalonieri), Garcea, Tessari, Severino, Dambra. A disp. Vaghi. All. Franzoni. Dir. Discianni.

ARBITRO: Zeufack di Cinisello Balsamo.

AMMONITI: Messa (V), Calì (B), Greco (B).

Zero gol, ma tanti pali: si riassume così il pareggio a reti bianche tra Villa e Base 96. Uno 0-0 che molto probabilmente fa più felici gli ospiti, di nuovo a punti dopo le ultime 4 sconfitte, mentre per i padroni di casa sfuma il sorpasso al terzo posto, che resta però a una sola lunghezza di distanza. Nel corso del primo tempo la sfida è in equilibrio, con i sevesini che colpiscono un palo e chiamano Gervasi a una grande parata, mentre i bianconeri rispondono con i montati centrati da Chaix e Campaner. Nella ripresa, invece, il legno più amaro è quello di Gherlinzoni, che a fine partita si vede rimbalzare un calcio di punizione. Nel mezzo un episodio dubbio per parte: lato Villa un gol annullato in mischia per fallo sul portiere, lato Base 96 un rigore non assegnato al triplice fischio per fallo di mano.

«È stata una partita giocata a ritmi alti. - racconta Paolo Siliotto, tecnico del Villa - Loro cercavano più le palle lunghe, noi con i nostri limiti abbiamo provato a fare più gioco. Ci sono state un po' di occasioni di qua e di là, noi forse abbiamo fatto qualcosa in più nel secondo tempo, ma in generale è stata una sfida accesa: entrambi abbiamo cercato di vincerla. Purtroppo abbiamo ancora un po' di acciacchi e abbiamo faticato perché loro avevano tanta fisicità, però pian piano stiamo recuperando. Stiamo migliorando sotto l'aspetto atletico considerando che alcuni giocatori hanno ripreso due/tre settimane fa e sono un po' indietro».

«Essendo più giovani degli altri direi che abbiamo giocato bene. - spiega Domenico Franzoni, allenatore della Base 96 - Entrambi abbiamo tenuto dei ritmi altissimi, è stato uno 0-0 combattuto. Noi se vinciamo non rubiamo niente, anzi, abbiamo avuto molte occasioni, ma ancora non riusciamo a concretizzarle. C'è stato negato un rigore nel recupero, con l'avversario che ha fermato la palla con le mani e l'arbitro che l'ha solo ammonito perché aveva detto di aver già fischiato. Tuttavia non mi attacco a queste cose, sono contento della prestazione e speriamo di continuare così. Sarà dura perché gli altri hanno più esperienza, però i ragazzi si danno da fare e con le squadre forti vedo che ci mettono sempre qualcosa in più».

La giornata di riposo dell'Ardor Lazzate mette sul piatto di sabato il terzo posto in classifica. Una portata che coinvolge tre squadre: Villa, Cinisello e Mariano, impegnate in match complicati. I bianconeri, a una lunghezza dai gialloblù e sopra di un punto rispetto alle altre due, affrontano una Lentatese a secco di punti nel 2022 e invischiata in una lotta salvezza che a fine 2021 era decisamente più lontana. La voglia di rifarsi e la necessità di smuovere la classifica sono dunque due buone motivazioni per mettere il bastone tra le ruote dei milanesi, sconfitti già nel turno d'andata. Tosta anche la sfida che spetta ai comaschi, chiamati a ritrovare i gol e i punti persi nelle ultime due giornate contro la squadra più in forma del momento, specializzata proprio nel non concedere reti: lo Schuster. Per i neroverdi la trasferta di Mariano rappresenta non solo un altro test importante dopo quello di sabato scorso, ma anche l'occasione di agganciare in classifica proprio i gialloblù. Il match più difficile, però, è quello che vede il Cinisello far visita alla Calvairate. Un appuntamento che non ha bisogno di presentazioni per i rossoblù, che devono lasciarsi alle spalle la batosta di Cantù e per farlo possono guardare al primo incontro con la capolista, quello perso soltanto 2-1 e con il rigore del pareggio fallito a dieci minuti dalla fine, a dimostrazione che la missione non è così impossibile.

Spettatore di quest'ultimo match è il Castello Cantù, che in casa di un ringalluzzito Lissone non deve sbagliare approccio per continuare a vincere e sperare in un passo falso della Calva per riaprire la corsa al primo posto. L'avversario sulla carta è alla portata dei gialloblù, ma il tris servito dai brianzoli nell'ultimo scontro salvezza potrebbe rappresentare una dose di fiducia in più per fare lo sgambetto ai canturini. A proposito di salvezza, fondamentale è il confronto tra Base 96 e CG Bresso. La matematica non ha ancora condannato alla retrocessione gli ospiti, e non lo farà dopo questa partita, ma il faccia a faccia con la penultima in classifica sa di ultima spiaggia se non dovessero arrivare i primi punti del campionato.

Punti che servono anche ai cugini del Bresso, in bilico al terzultimo posto e con alcune formazioni a precederli che stanno iniziando a prendere le distanze. Tra queste rientra La Dominante, altra squadra in forma come lo Schuster e avversaria proprio dei milanesi. Senza capitan Lettieri per i brianzoli il compito sarà più arduo, ma se la squadra sarà quella vista nelle ultime tre settimane anche la formazione di De Vito dovrà sudare per strappare un punto necessario.