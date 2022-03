Il campionato ha un nuovo re: Mazzoleni e Ceroni portano la corona, Passoni la indossa

Un primo gol in mischia, un secondo d'alta scuola e il sorpasso è servito. Una Cisanese spumeggiante, intraprendente e a tratti spettacolare, sconfigge uno Scanzorosciate ben poco in palla per un'ora abbondante di gioco. Morale alle stelle per i padroni di casa, capaci nell’arco della partita di coniugare perfettamente cifra tecnica con corsa e sacrificio, creando i presupposti, non per una semplice vittoria, ma per una vera e propria sterzata ad un campionato fino alle 14:59 colorato di giallorosso. LO SPIRITO FA LA DIFFERENZA Lo scontro al vertice di marca orobica non è approcciato a puntino dalla capolista, messa in...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con