Il Pancalieri tira fuori gli attributi contro un Pedona spento, 1-1 targato Torta e Peretti

Diciassettesima giornata del girone D under 19 Regionale che vede confrontarsi sul campo di Pancalieri, PancalieriCastagnole e Pedona. Padroni di casa che hanno bisogno di un risultato positivo per riacquisire fiducia e muovere la classifica per sperare nella salvezza. Pedona invece molto più tranquillo con 23 punti e la possibilità di uscire dalla zona Play-out e magari riuscire a raggiungere un buon posizionamento in classifica. La Tattica la fa da padrone. Sin dal fischio di inizio, la gara prende subito una direzione ben specifica, Pedona in possesso palla con l'intento di giocare palla a terra e far muovere la squadra avversaria,...

