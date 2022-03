Il Sanmauro fa acqua da tutte le parti, Merlin in versione Lautaro lo punisce

Massimo Merlin come Lautaro Martinez. L’attaccante classe 2004 non segnava infatti dalla 7a giornata (vittoria nerazzurra per 1-0 sul Lascaris), ma si è sbloccato con il botto nella sfida salvezza contro il Sanmauro. La sua tripletta, unita alla rete di Cardile, ha permesso al Ciriè di vendicare la sconfitta dell’andata e di rifilare un 4-0 al gruppo di Massimiliano Albicenti, condannato forse oltremodo dagli errori individuali di Miano e Pozzo (entrato a freddo al posto dell’infortunato Tromacco al 30’) che hanno di fatto terminare la gara giá a fine primo tempo. I nerazzurri di Marco Pizzorno tornano dunque alla vittoria,...

