Zakaria Majdoul: quando il talento non basta

Nella vita è vero, non esiste solamente il calcio, c'è il liceo, c'è la famiglia, ci sono gli amici, ma il pallone di cuoio è fin da piccoli un compagno inseparabile di ogni ragazzo. Per Zakaria Majdoul è così: nato in Marocco nel 2004 e arrivato con la famiglia all'età di 3 anni nella provincia di Alessandria, la palla è sempre stata più che un semplice gioco:«Ho cominciato a giocare quando avevo 6 anni all'Aurora, una piccola società vicino casa, però eravamo molto forti e nel corso delle 5 stagioni nel quale sono rimasto ci siamo tolti delle grandi soddisfazioni,...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con