Poker da supereroi: la capolista vola Via

E adesso è fuga. Il Rozzano, squadra mattatrice del campionato, mette la freccia, travolgendo un Pavia sempre più in crisi di risultati con un poker esterno da paura e trascinato dal duo Via-Maiorana. Il meglio, però, come insegna Ligabue, doveva ancora arrivare: il Club Milanese pareggia a Codogno, raggiunto a una manciata di minuti dal gong, mentre il La Spezia perde addirittura all’ultimo istante contro il Casalpusterlengo, vincitore per 3-2 con Russo che si porta il pallone a casa. Ne approfitta l’Assago, corsaro a Locate, che vince di misura anch’esso al fotofinish. Rimonta Barona Sporting con il curioso episodio che ha coinvolto Rolandi in occasione del rigore del vantaggio della Vogherese, l’Acc. Pavese liquida il Brera per 2-0, mentre finisce in bianco un agguerrito Atletico CVS-Sancolombano, da cui parte la rassegna della giornata appena trascorsa.

ATLETICO CVS-SANCOLOMBANO 0-0

La posta in palio era alta, uno scontro salvezza cruciale: non a caso il match è stato intenso dal punto di vista agonistico, culminata con l’espulsione di Cantoni al 40’ della ripresa. Pareggio giusto per quanto prodotto in campo, con l’occasionissima al novantesimo per gli ospiti, che beneficiano di un rigore concesso dall’arbitro Rossi di Cinisello Balsamo del quale si incarica Rizzo, che si lascia stregare da uno strepitoso Caruso, a mani basse migliore in campo ed elemento di spicco del collettivo di Sesto Ulteriano. Non bastano 9 minuti di recupero per sbloccare l’incontro. A fine partita il tecnico dell’Atletico CVS Guido Viandanti: «Avevamo tante assenze ma abbiamo retto bene l’urto. Gli avversari ci hanno messo in difficoltà nel primo tempo. Abbiamo resistito e nella ripresa abbiamo preso le misure. Spiace perché, visti gli altri risultati, i tre punti erano d’oro. Ci avevano dati per morti e invece stiamo lottando, soprattutto quando siamo in parità numerica: arbitraggio discutibile». Gianluca Agratti, allenatore del Sancolombano, vede il bicchiere mezzo pieno: «Peccato per il risultato, ma sono soddisfatto della prestazione dei ragazzi, in particolar modo nella ripresa. Abbiamo spinto tanto con delle trame interessanti, ci è mancato solo il gol. Dopo l’espulsione la partita si è innervosita al punto da esasperarsi a livello agonistico. Gara fallosa».

ACCADEMIA PAVESE-BRERA 2-0

Dopo lo strepitoso exploit in casa del La Spezia, Mulazzi riesce a dare continuità, piegando 2-0 il Brera con un gol per tempo. Il primo tassello nasce sugli sviluppi di un corner, su cui Pria ha la meglio per condurre i suoi davanti all'intervallo. Nella ripresa, a pochi dal termine, Ouaqit sigilla la sfida. Nicola Masella, dirigente dell'Acc. Pavese, sul match: «Loro non hanno fatto un tiro in porta ma sono una squadra rognosa. Stavolta non abbiamo commesso le ingenuità della partita di andata. Il nostro campo è in cattive condizioni ma, nonostante tutto, siamo riusciti a produrre molto. Ouaqit e Balesini adesso stanno bene ma vanno dosati». Il Presidente ospite Aleotti amaro: «Oggi siamo stati poco aggressivi».

BARONA SPORTING-VOGHERESE 2-1

Se qualcuno volesse un esempio concreto di quelle che sono le arcinote “sliding doors”, quel che è accaduto al 37’ di questa partita sarebbe accontentato. La Vogherese ottiene un calcio di rigore del quale si incarica Rolandi, pronto a raggiungere l’antagonista Cipolla nell’interessante duello al vertice della classifica marcatori. Segna, ma l’arbitro ne ordina la ripetizione in quanto un calciatore della stessa squadra è entrato in area al momento della battuta. Il numero 9, come sostenuto dal dirigente del club Matteo Matti, «gli chiede “Cosa stai facendo?», ricevendo in tutta risposta un cartellino rosso. Occhiuzzi trasforma e porta avanti i suoi, ma l’inferiorità numerica per tutto il resto della gara pesa. Se a ciò aggiungiamo la partita top di Sirena, ecco che da un potenziale punto di forza, quel tiro dagli undici metri si trasforma in una beffa: il numero 9 milanese prima pareggia i conti sempre dagli undici metri, poi si mette in proprio e sigla la rete della rimonta, che vale anche l’avvicinamento proprio nei confronti degli avversari odierni in classifica.

CASALPUSTERLENGO-LA SPEZIA 3-2

Prosegue il momento no in Via Famagosta. Dopo il brutto ko interno della scorsa settimana, arriva un’altra sconfitta, meno forte nelle proporzioni ma forse ancora più bruciante. Il supereroe di giornata è Russo, che segna il rigore del vantaggio nel primo tempo e raddoppia a inizio ripresa su azione. Pischetola dimezza le distanze e a 10 dalla fine un altro rigore, stavolta trasformato da Quaretti, sembra arridere ai milanesi. Il Casalpusterlengo, però, dopo 10 partite senza successi, torna finalmente a prendersi i tre punti, conquistando il terzo rigore della sfida all’ultimo secondo: il numero 9 trasforma e fa impazzire i suoi.

CODOGNO-CLUB MILANESE 1-1

Perde contatto dalla vetta il team di Apollo, che accarezza i tre punti grazie al colpo di Caprioli al 20’ del primo tempo, servito da un eccezionale Di Dedda, bravo ad affondare e ad aprire il varco per il compagno. Tante le occasioni a disposizione sciupate per realizzare il raddoppio. Cinismo mancato che, invece, possiede il Codogno, il quale ha creduto tanto fino alla fine, conquistando il pareggio con un Diomande in stato di grazia a cinque minuti dalla fine che svetta da un'azione di calcio d'angolo e regala il punto al club della provincia lodigiana. La dirigente della società Caterina Pianezze dispiaciuta per il risultato: «Partita a senso unico. Non siamo stati bravi noi a gestire il vantaggio. Ci siamo fatti raggiungere su un calcio piazzato, lasciando solo Diomande a rete. Loro hanno giocato di rimessa. Peccato per l'occasione di Pozzi sfumata a causa di un intervento strepitoso di Ossola. Troppi errori di scelta davanti e fatica nel dialogo tra centrocampo ed attacco ci hanno impedito di chiudere la contesa. Anche il campo ci ha penalizzato, molto bello ma in cattive condizioni, impedendo di controllare la sfera e giocare il pallone in modo pulito». Il dirigente del Codogno, Alberto Gremi, a fine gara: «Gli avversari sono una bella squadra, giocano con un 4-3-3 molto coeso. Noi abbiamo fatto male nel primo tempo soprattutto in difesa, ma nella ripresa abbiamo tirato fuori l’orgoglio cercando il pareggio». Due parole su Diomande, estremamente brillante: «Sta giocando alla grande, trascina la squadra, viene marcato doppio eppure ha sempre lui il pallone». Galli è uscito anzitempo: «Dobbiamo lavorarci».

LOCATE-ASSAGO 1-2

In una giornata in cui Club Milanese e La Spezia rallentano la loro corsa, i gialloblù di Sabatino conquistano tre punti vitali. Onore, però, al Locate, che ha fornito una prova di tutto rispetto, andando vicino ad un punto che sarebbe stato fondamentale. La partita: Teta scalda nei primi minuti, con una conclusione centrale, prima di andare a bersaglio all’11’: percussione di De Silvestri che allarga verso il numero 9, il quale di destro non lascia scampo a Rezzonico. Gli ospiti provano ad approfittare della corrente prima con Favaro al quarto d’ora e poi con Ronzoni, che trova la corta respinta dell’estremo difensore locale al 20’, prima di un nuovo intervento della retroguardia sul solito Teta. Due minuti dopo è invece De Andreis a sfiorare il colpo del 2-0. Gaudio regge l’onda d’urto fino all’intervallo, e nella ripresa i suoi tirano fuori gli artigli: al 5’ avvisaglie di Alaimo, che con un bel rasoterra impegna Caserini; poi, Giallombardo viene atterrato in area da Bussi e il direttore di gara Pez di Milano concede la massima punizione: Lana trasforma. Il Locate prende coraggio e nel finale fioccano le opportunità di rimonta: Caserini è insuperabile, sfoderando dei prodigiosi interventi su Di Sapio e due volte su Alaimo in pieno recupero. La beffa, però, è dietro l’angolo: al minuto 49, su assist di Grimaldi, Carello ci mette lo zampino in un’azione confusa e fa impazzire l’Assago: il 2-1 vale il secondo posto. Il tecnico dei padroni di casa amaro: «Abbiamo dominato la partita. Tre miracoli del loro portiere nel finale, per poi subire gol di carambola. La ruota non sta girando per il verso giusto. Speriamo di invertire il trend per evitare la retrocessione. Spiace perché contro La Spezia, Brera e anche oggi contro l’Assago abbiamo sempre perso quando anche il pari ci sarebbe andato stretto».

PAVIA-ROZZANO 0-4

E chiudiamo la rassegna di giornata con il successo menzionato in apertura. Il Rozzano tenta la prima fuga vera del torneo, scavando un solco con le dirette inseguitrici. E lo fa senza il suo cannoniere principe, Cipolla, preservato per gli impegni della Prima Squadra. I suoi compagni di reparto, però, non lo fanno di certo rimpiangere: Via e Maiorana si concedono una doppietta a testa, spazzando il Pavia, per cui è notte fonda. Il tecnico Crippa a fine incontro si gode l'allungo: «La partita, a dispetto del punteggio, è stata complicata. Abbiamo fatto fatica, siamo stati bravi a segnare con Via. Nella ripresa abbiamo invece dilagato».