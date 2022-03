Sostituisce il capitano e fa doppietta: 3 gol in campionato alla stessa squadra

Al destino non si comanda: Simone Giussani eredita il posto da titolare di capitan Lettieri, infortunatosi settimana scorsa (clicca qui per leggere l'accaduto), e segna una doppietta decisiva al Bresso, punito anche con l'unico gol siglato in campionato nel girone d'andata. Una bestia nera che permette a La Dominante di aggiudicarsi tre punti chiave in ottica salvezza, dove torna a vincere la Base 96. Coincidenze ma non solo in una giornata che vede riaccendersi la lotta per il primo posto grazie a un pareggio raggiunto all'ultimo pallone disponibile. La Calvairate, infatti, agguanta il Cinisello nel recupero ed evita la seconda sconfitta stagionale, ma dietro il Castello Cantù rimonta il Lissone e si porta a 4 punti dai ragazzi di Curioni. Mentre il gap tra prima e seconda diminuisce, quello tra seconda e terza aumenta, complice il turno di riposo dell'Ardor Lazzate. Delle tre inseguitrici dei gialloblù l'unica a compiere il sorpasso sul gradino più basso del podio è il Mariano, mentre il Villa e il già citato Cinisello frenano.

BASE 96-CG BRESSO 4-1

RETI (1-0, 1-1, 4-1): 18' Calì (B), 22' Ricci (C), 25' Severino (B), 37' Severino (B), 25' st Tessari (B).

BASE 96 (4-2-3-1): Vaghi, Marzorati, Calì (33' st Giuliani), Grassi, Galliani, Greco, Poli (16' st Confalonieri), Garcea (8' st Buran), Tessari (39' st Salomoni), Severino, Dambra. A disp. Drago, Cappanera, Rizzo, Lotti. All. Franzoni. Dir. Discianni.

CG BRESSO (3-5-2): Decio, De Marco, Gibelli (26' st Gueye Cheick), Mantica, Casali, Benbiga (33' st Cirone), Ricci (21' st Aprea), Cazzola, Niang, Pezzoni, Chavez (40' st Montoya). A disp. Tejada. All. Ghio.

ARBITRO: Jurado di Legnano.

ESPULSO: 5' st Grassi (B).

AMMONITI: Greco (B), Buran (B), Cirone (C), Mantica (C), Grassi (B), Grassi (B), Tessari (B).

La Base 96 torna a vincere dopo sei giornate dall'ultima volta, e lo fa nella partita più importante: lo scontro diretto con il CG Bresso. Un successo, il secondo della gestione Franzoni, che matura già nel primo tempo, quando la doppietta di Severino permette di dare uno strappo dopo il botta e risposta tra Calì e Ricci. Un 3-1 che nella ripresa vede aggiungersi il poker firmato da Tessari, una ventina di minuti dopo il rosso ricevuto da Grassi che non stravolge gli equilibri del match. I padroni di casa conquistano così tre punti che permettono di lasciare il penultimo posto superando il Bresso, mentre per il CG sembra esser iniziato lo spiacevole countdown retrocessione.

«Abbiamo fatto bene settimana scorsa e abbiamo fatto bene oggi, giocando anche un tempo in 10. - spiega Domenico Franzoni, tecnico della Base 96 - Nei primi 45 minuti ci siamo portati sul 3-1 e siamo andati a riposo cercando di portare a casa il risultato. È un successo importante perché la classifica è molto corta e abbiamo rosicchiato punti a chi è davanti, ma per noi ogni partita è vitale. Sono convinto che se i ragazzi giocano con questa grinta e intensità possono fare bene. La gioventù ti porta a sbagliare una diagonale, un passaggio, oppure per troppa generosità a occupare uno spazio che non devi, ma sono contento del loro percorso».

BRESSO-LA DOMINANTE 0-2

RETI: 43' Giussani (L), 4' st Giussani (L).

BRESSO (4-3-3): Ciceri, Cocozza, Galbiati, Diviggiano (5' st Llanos), Salvatore, Polinori, Villani, Montemurro (38' st Besozzi), Scarfato (16' st Landillo), Tenerelli, Cilardi (26' st Piccolo). A disp. Stella, Di Lonardo, Gervasoni, Fall. All. De Vito.

LA DOMINANTE (4-3-3): Rigato, Gallo, Fino (43' st Urso), Bollini, Tuscano, Vertemati (41' st Caem), Giussani (32' st Andreasi), Sesana, Paganelli, Mansuino (26' st Reguii), Carinci (32' st Crivelli). A disp. Barromei, Coletta, Punzi, Menni. All. Ibba. Dir. Saraceno.

ARBITRO: El Kassabi di Saronno.

AMMONITI: Tenerelli (B), Menni (L), Landillo (B), Gallo (L), Punzi (L).

È un segno del destino quello che decide la sfida salvezza tra Bresso e La Dominante. Dopo l'infortunio di settimana scorsa di capitan Lettieri, a decidere il match è una doppietta proprio del suo sostituto: Simone Giussani. Il nuovo proprietario della maglia numero 7 onora al meglio la pesante eredità del bomber del girone trovando il suo secondo e terzo gol contro la formazione di De Vito, punita anche nel girone d'andata con la rete del momentaneo 2-1 in una sfida che per i brianzoli vide segnare anche Lettieri stesso. Corsi e ricorsi per il classe 2004, che consegna a Ibba la quarta vittoria sul campo nelle prime quattro partite del 2022. Un dato da record, rovinato solo da quella sconfitta a tavolino con il Lissone che impedisce ancora ai bianconeroblù di lasciarsi definitivamente alle spalle la zona playout, la stessa che i padroni di casa abbandonano scendendo però al penultimo posto in classifica, nella parte più rossa della graduatoria. Situazione un po' bugiarda per una squadra che accusa l'avversario per i primi 20 minuti, poi si vede negare il vantaggio da Rigato e da una conclusione fuori misura da buona posizione. Gol sbagliato, gol subito, come al solito, e gli ospiti al 43' passano in vantaggio con Giussani, che risolve un batti e ribatti su cross. Nella ripresa l'immediata seconda firma del nuovo numero 7 obbliga il Bresso a scoprirsi per provare a riaprire il match, ma il gol non arriva e la quinta sconfitta consecutiva diventa realtà.

«Nel primo tempo abbiamo avuto delle situazioni di gioco in cui potevamo passare in vantaggio, però non le abbiamo sfruttate e alla lunga, come sempre, abbiamo pagato caro gli errori che abbiamo commesso, oggi più del solito. - commenta Stefano De Vito, allenatore del Bresso - Dovevamo fare di più perchè era una partita importante, decisiva, in cui conoscevamo l'avversario nel minimo dettaglio. L'atteggiamento c'è stato, ma tecnicamente abbiamo fatto tanti errori con la palla, e senza abbiamo preso gol su una punizione dove siamo stati molli e abbiamo lasciato passare una palla lenta lasciando tre uomini davanti alla porta: se vuoi salvarti non puoi permettertelo. Mi dispiace anche non poter dare continuità alle formazioni perché ci succedono troppe cose. Alleno da 16 anni ed è una cosa incredibile: questa settimana ripartiamo dopo aver fatto bene con lo Schuster, ho la società che mi da una mano offrendomi qualcuno della Prima Squadra, ma poi perdo i due difensori il giorno prima per febbre. A prescindere da questo, però, oggi siamo insufficienti tutti: da me ai giocatori, perché quando si perde si perde tutti insieme, così come quando si vince».

«Era una sfida difficile contro una squadra tosta, ma siamo stati bravi a gestirla sotto il punto di vista nervoso e penso sia un risultato abbastanza meritato. - analizza invece Gianluca Ibba, guida de La Dominante - Nei primi 20/25 minuti di gioco credo che abbiamo giocato più noi, poi loro ci hanno messo in difficoltà con due azioni in cui potevano segnare e probabilmente siamo stati fortunati. Nella prima a tu per tu col portiere hanno calciato fuori, mentre nell'altra è stato bravo Rigato a prenderla. Poco prima dell'intervallo siamo passati in vantaggio su un cross dalla destra e durante il riposo i ragazzi hanno parlato, siamo entrati in campo e li abbiamo trovati subito aggressivi, ma siamo riusciti a segnare quasi dal fondo linea vicino all'area piccola. Da lì in poi loro si sono scoperti, noi abbiamo attaccato e sbagliato alcune cose, però sono soddisfatto di quello che hanno fatto i ragazzi. C'è stato un netto miglioramento e adesso bisogna cercare di migliorare ancora questa serie». A proposito dell'ottimo momento di forma, il tecnico spiega: «Penso che i ragazzi abbiano trovato più feeling, poi ne sono rientrati alcuni che non avevo a disposizione nell'andata e sicuramente sono giocatori che qualitativamente e fisicamente hanno un loro peso. Ho anche cambiato il ruolo di qualcuno perché prima avevo meno alternative, poi probabilmente abbiamo curato di più alcuni particolari, però penso che il grosso l'abbiano fatto loro unendosi ed essendo più responsabili».

CALVAIRATE-CINISELLO 2-2

RETI (0-2, 2-2): 6' Diciolla (Ci), 15' rig. Di Lascio (Ci), 26' Roveri Fr. (Ca), 50' st Rodontini (Ca).

CALVAIRATE (4-5-1): Bernuzzi, Bianchini, Fontana (31' st Merino), Pacifico (5' st Raimondi), Bonazzi, Aliotta, Rodontini, Orlandi (33' st Corsini), Roveri Fr. (39' st Origone), Carini, Roveri Fe.. A disp. Bilielli, Basini, Scarpelli, Montalbano. All. Curioni. Dir. Biondo.

CINISELLO (5-4-1): Casella, Marchi, Busato, Colucci, Brentaro, Di Lascio, Cesana, Fortuna, Diciolla (23' st Mesiti), Gentile, Lazzaro L.. A disp. Martirani, Sarlo, Pezzotta, Lusona, Valesi. Dir. Brioschi.

ARBITRO: Scopelliti di Milano.

La striscita positiva della Calvairate continua per la 12esima volta consecutiva con un gol in pieno recupero, che limita anche i danni in ottica primo posto. Contro un Cinisello che sembra essersi già lasciato alle spalle la batosta di Cantù, la prima della classe va sotto di due gol in appena 15 minuti, accorcia subito le distanze, sbaglia un rigore e alla fine strappa un pareggio importante. Con gli ultimi tre successi ottenuti contro tre formazioni d'alta quota (Ardor Lazzate, Castello Cantù e Mariano), i ragazzi di Curioni non avevano ancora blindato definitivamente il primo posto, ma portarsi a +6 con entrambi gli scontri diretti vinti contro la seconda della classe era sicuramente un passo significativo per il prosieguo della stagione. Significativo ma non decisivo visto che bastava un mezzo errore per riaccendere la corsa alla vetta, e in tal senso il pareggio con i rossoblù permette al Castello Cantù di portarsi a 4 punti di distacco. Un gap ancora difficile da azzerrare, ma intanto la regina si è già giocata il primo jolly. Lato Cinisello, invece, il risultato, per come è arrivato, lascia forse lo stesso sapore dell'ultima sconfitta in 10 contro 11, confermando però che i rossoblù sono in salute e pronti a riprendere la corsa interrotta sabato. Per scoprire invece tutti gli highlights, le pagelle e le interviste del match clicca il link seguente!

LENTATESE-VILLA 2-2

RETI (1-0, 1-2, 2-2): 4' Monti (L), 24' Motta (V), 20' st Chaix (V), 43' st Magro (L).

LENTATESE (4-3-3): Gentile, Barilla (34' st Vendramini), Maglia (6' st Saccullo Russello), Palazzolo, Gambirasio (12' st Manara), Proshka, Cuzzolin, Agati, Magro, Monti (31' st Carenza), Vacca. A disp. Lunare, Gravino. All. Pili. Dir. Milano.

VILLA (4-3-3): Gervasi, De Feudis (1' st Martucci), Del Sorbo, Mazzotta (32' st Vicentini), Riva, Leo (7' st Campaner), Chaix (38' st Partesana), Adamo, Motta, Gherlinzoni, Furgeri (28' st Sfragano). A disp. Roselli, D'Angelo, Massariello, Spada. All. Siliotto. Dir. Milanesi.

ARBITRO: Marrazzo di Seregno.

AMMONITI: Adamo (V), De Feudis (V), Maglia (L), Proshka (L), Palazzolo (L).

Due gol per tempo e un punto che alla fine fa un po' più felice la Lentatese. I rossoblù, nonostante il rammarico di aver sprecato nel finale la chance per completare la contro-rimonta, si portano a casa un pareggio utile per smuovere la classifica, mentre il Villa paga il non aver chiuso prima il match e frena per la seconda volta consecutiva, scivolando perfettamente a metà tra playoff e playout, distanti entrambi 9 punti. Un epilogo che arriva al termine di una gara combattuta sin dai primi minuti, con Monti che al 4' la sblocca sbucando sul secondo palo in occasione di un calcio d'angolo. Motta 20 minuti dopo risponde al termine di un'azione costruita sulla fascia sinistra, ma il vero spettacolo si concentra nella ripresa. Sempre intorno al 20' gli ospiti passano in vantaggio con Chaix, poi Gentile si supera su un tiro a botta sicura e tiene in piedi il 2-1. Nel finale il copione si ribalta, con Magro che a pochi minuti dal termine fa 2-2 e Gervasi che compie due ottimi interventi per salvare il pareggio.

«È un risultato giusto perché abbiamo rischiato di vincerla tutti e due. - spiega William Pili, tecnico della Lentatese - È stata una bella partita, in cui entrambi abbiamo provato a giocare e ci sono state tante occasioni. All'ultimo secondo potevamo vincere, ma purtroppo gli episodi non ci sorridono, però va bene così. Queste dinamiche alla fine si pareggiano sempre, adesso siamo a credito ma poi si spera che si ristabilisca l'equilibro. Abbiamo avuto voglia di riprenderla, l'atteggiamento è quello giusto, dobbiamo solo continuare a lavorare. Siamo contenti di aver mosso la classifica, era l'obiettivo e siamo molto soddisfatti».

«Siamo arrivati un po' conciati, soprattutto in attacco con un terzino e un centrocampista centrale come esterni alti, però abbiamo buttato via altri due punti perché abbiamo sbagliato l'insbagliabile. - afferma Paolo Siliotto, guida del Villa - Quando hanno fatto il 2-2 in mischia su una palla che stava uscendo gliel'abbiamo ridata noi, poi loro hanno spinto e cercavano il pallone in mezzo all'area di rigore, che i nostri difensori non sempre hanno letto bene e quindi era sempre un pericolo. Su uno di questi palloni hanno anche avuto un'altra occasione per vincerla e il nostro portiere ha fatto due belle parate, mentre noi sul 2-1 abbiamo sbagliato due volte, una da solo contro il portiere. Se è vero che loro alla fine potevano segnare, è anche vero che a un quarto d'ora dalla fine potevamo avere più vantaggio. Tutto sommato penso che abbiamo lasciato lì due punti, come settimana scorsa».

LISSONE-CASTELLO CANTÙ 2-3

RETI (2-0, 2-3): 34' Ierardi (L), 15' st Brivio (L), 20' st Cima Vivarelli (C), 22' st Brambilla (C), 33' st Ferrari (C).

LISSONE (4-4-2): D'Ordia, Filoni, Fumagalli, Ierardi (1' st Brivio), Arosio, Bogani, Caglio L. (43' st Tobaldin), Motta, Aliprandi (19' st Corrado), Orellana, Mattioli (24' st Mendonca). All. Sala.

CASTELLO CANTÙ (4-3-3): Rossi, Galetti (21' st Fattorini), Acquaviva (21' st Bernasconi), Bellet, Tettamanti, Bedon, Ferrari, Noseda, Cattaneo, Borghi (8' st Cima Vivarelli), Brambilla (30' st Orsenigo). A disp. Brenna, Colzani, Diaz, Padovani, La Rosa. All. La Rocca.

ARBITRO: Maccà di Monza.

ESPULSI: 38' st Arosio (L), 42' st Orsenigo (C).

AMMONITI: Arosio (L), Arosio (L), Orsenigo (C), Orsenigo (C), Bedon (C), Mendonca (L), Colzani (C).

Espulsi, supersub e rimonta, è una sfida che sa di déjà vu quella vinta dal Castello Cantù, che ribalta il Lissone in 13 minuti e rosicchia due punti alla Calvairate, distante ora 4 lunghezze. Se all'andata, dopo due cartellini rossi per parte, i gialloblù vincevano 2-1 tra il 44' e il 46' della ripresa con gol decisivo del subentrato Bernasconi, questa volta le espulsioni si dimezzano e le reti arrivano nel cuore di un secondo tempo accesso sempre dai cambi. Dopo una prima frazione di gioco chiusa in vantaggio dai padroni di casa grazie al centro di Ierardi, Brivio al 15' raddoppia per i brianzoli, ma cinque minuti più tardi inizia lo show canturino. Protagonisti Cima Vivarelli, Brambilla e Cattaneo, che con due azioni fotocopia mandano in rete i primi due e in tre giri di lancette firmano il 2-2. Una serie di scambi che al 33' manda a segno anche Ferrari, che al 33' fa 3-2. Altri cinque minuti più tardi il primo cartellino rosso, quello per proteste di Arosio, che rende più complicata la risposta del Lissone, anche se al 42' pure Orsenigo riceve il secondo giallo e ristabilisce la parità di uomini. Quella del risultato, invece, non arriva e gli ospiti si portano a casa 3 punti importanti per accendere la corsa al titolo. Il gap dalla prima non è poco, ma il tempo per altri passi falsi della capolista c'è e in tal senso il successo in terra brianzola potrebbe segnare un momento chiave della stagione, anche se a stabilirlo saranno solo le prossime gare. Lato biancoblù, invece, la rimonta subita pesa perché impedisce di continuare la risalita verso la salvezza e, anzi, permette alla Base 96 di accorciare a due sole lunghezze di distanza.

«Sapevo fin dall'inizio che sarebbe stata una partita strana perché quando andiamo su un campo piccolo e in erba soffriamo. - racconta Luigi La Rocca, allenatore del Castello Cantù - Nel primo tempo abbiamo fatto noi la partita, ma abbiamo sbagliato due volte un passaggio in orizzontale concedendo un gol e un'altra occasione. Davanti ci è mancata tanta cattiveria, ma anche nel resto delle zone del campo perché abbiamo fatto alcune leggerezze. Dopo il 2-0 i cambi hanno fatto la differenza. Ho tolto un centrocampista e un difensore per due attaccanti e abbiamo iniziato ad aggredirli altissimi. Con due azioni praticamente uguali abbiamo pareggiato, poi un altro scambio dei quattro terminali offensivi ha portato al 3-2. Abbiamo avuto anche altre occasioni per fare il quarto, ma abbiamo sbagliato l'ultimo passaggio».

MARIANO-SCHUSTER 1-0

RETE: 35' Biancorosso (M).

MARIANO (4-3-3): Dono, Beraldo, Fenotti, Benetti, Riva, Appiani, Calabrese (32' st Marelli), Biancorosso, Andrei (12' st Barbieri), Bellotti (29' st Cesana), Ben Moussa (19' st Rivolta). A disp. Villa, Sow, Scognamiglio. All. Campi.

SCHUSTER (3-5-2): D'Ambrosio, Girotti, Colombo (1' st Brenicci), Diana (36' st Russo Mattia), Milano, Omodei, Carboni (16' st Mensi), Paradiso, Bruno (16' st Ammirati), Guarnerio (26' st Maglione), Quinto. A disp. Robbiani, Beccaria, Loconte. All. Crippa.

ARBITRO: Bernasconi di Como.

AMMONITI: Girotti (S), Beraldo (M), Brenicci (S).

Il Mariano si lascia alle spalle le ultime due sconfitte e supera di misura una delle squadre più in forma del 2022: lo Schuster. Ai gialloblù basta una perla nel primo tempo per conquistare tre punti che valgono il triplo sorpasso su Cinisello, Villa e Ardor Lazzate, quest'ultimo momentaneo, e la conquista del terzo posto in classifica. Un bel balzo frutto di un match complicato, come facevano presagire le ultime tre vittorie di fila dei neroverdi, che escono sconfitti ma promossi all'esame di maturità. Ad approcciare meglio la gara sono proprio gli ospiti, che in un paio d'occasioni costringono il classe 2005 Dono agli straordinari. Gli interventi del numero 1 gialloblù sembrano indirizzare la prima frazione di gioco sullo 0-0, ma a dieci minuti dal ritorno negli spogliatoi ci pensa Biancorosso con un gran tiro dai 20 metri a svoltare la gara. Nel secondo tempo i comaschi tengono più testa ai milanesi, andando vicini anche al raddoppio nell'arco di 45 minuti di gioco più equilibrati. Alla fine, però, l'1-0 resiste e il Mariano si riporta nella scia del Castello Cantù, distante 8 punti. La prima sconfitta dell'anno tiene invece i neroverdi ancora nel radar dei playout, sui quali il vantaggio rimane di 4 lunghezze.

«Quello che non ci siamo presi settimana scorsa ce lo siamo preso stasera. Non abbiamo meritato, loro ci hanno messo parecchio in difficoltà, però il calcio è fatto di episodi: sabato scorso erano a sfavore, oggi invece no. - riconosce Cristian Campi, allenatore del Mariano - Il nostro portiere ha fatto due/tre ottime interventi e loro ci hanno messo in difficoltà con i centimetri che hanno in attacco, soprattutto nel primo tempo. Nella ripresa, invece, potevamo chiuderla perché loro si sono sbilanciati, noi ci siamo difesi con ordine e abbiamo avuto due/tre ripartenze per segnare, ma siamo stati troppo leziosi in attacco. A livello di prestazione, nel primo tempo ci abbiamo messo troppo a carburare, mentre nel secondo abbiamo gestito meglio il pallone, dimostrando un buon fraseggio».

«Loro sono stati bravi a finalizzare l'unico bel tiro in porta, per il resto abbiamo fatto noi la partita. - spiega Massimiliano Crippa, tecnico dello Schuster - Nel primo tempo molto di più, abbiamo avuto diverse opportunità nell'area di rigore, mentre da fuori siamo stati meno precisi. Nella ripresa ci abbiamo provato con tanta buona volontà, costruendo un paio di tentativi dalla distanza parati dal loro portiere. Faccio comunque i complimenti ai miei ragazzi perchè ci è mancato solo il gol, la prestazione probabilmente è stata la migliore della stagione. Sapevamo che da questa partita potevamo raccogliere qualcosa di positivo». Guardando infine al prossimo impegno, quello con la Calvairate, l'allenatore chiosa: «È una sfida particolare perché tanti ragazzi si conoscono, ci sono delle motivazioni diverse rispetto alla partita di oggi. Sicuramente loro sono più forti, vinceranno il campionato e gli daremo merito, però dovranno far fatica contro di noi».





PROSSIMO TURNO

La sfida più attesa di domani è proprio quella tra Schuster e Calvairate. Un derby milanese che all'andata vide i neroverdi frenare nel recupero la capolista, che per vivere con più serenità le prossime giornate non può giocarsi il secondo jolly consecutivo. Battere i neroverdi in casa loro, però, non sarà facile, sia per il valore intrinseco della partita che per il loro ottimo momento di forma, per nulla toccato dall'ultima sconfitta e, anzi, forse rinforzato da quest'ultima. Pronto ad approfittare di un eventuale passo falso è il Castello Cantù, che tra le mura amiche si prepara ad accogliere una Base 96 ringalluzzita dalla prima vittoria del 2022. Nonostante i 20 punti di differenza in classifica, anche in questo caso occhio ai fantasmi del passato perché all'andata furono proprio i rossoverdi a fare bottino pieno, tra l'altro nel giorno del debutto del tecnico Franzoni.

Altra sfida di rilievo è La Dominante-Ardor Lazzate. Per i padroni di casa si tratta infatti del primo di una serie di test che da qui a un mese permetteranno di capire a che finale di campionato andranno incontro i bianconeroblù: una salvezza tranquilla o ancora qualche punto da racimolare? All'esame ci arrivano più preparati proprio i ragazzi di Ibba, sul campo protagonisti di 4 vittorie su 4 nel 2022, mentre gli ospiti si presentano con un solo successo in 3 gare, ma l'ultimo turno di riposo potrebbe esser stata l'occasione giusta per rifiatare dopo i primi tre tosti impegni. Un ritorno in campo che si preannuncia comunque impegnativo per i gialloblù, immersi nella bagarre per un podio già riconquistabile visto il turno ai box del Mariano. Chiaramente la parola d'ordine è «vincere» per riprendersi subito il terzo posto e restare nella scia playoff, al momento distanti 9 punti, ma potenzialmente riducibili a 6 vista la gara in meno.

Una coppia che potrebbe approfittare del turno di riposo dei comaschi è invece quella formata da Cinisello e Villa, entrambi distanti un solo punto dal Mariano. I rossoblù ricevono un Lissone di difficile lettura, sconfitto nelle prime 3 gare dell'anno e vicino al colpaccio nell'ultimo turno. Una partita dunque da non prendere sotto gamba e da approcciare come all'andata, quando finì ben 0-5 per i milanesi. I bianconeri, invece, accolgono la squadra probabilmente più in difficoltà del momento, ovvero un Bresso reduce da cinque sconfitte consecutive. Le numerose assenze sono l'attenuante per una squadra viva, ma che nell'ultimo turno ha commesso più errori del solito. Proprio per questo motivo, però, l'avversario si presenta molto ostico per Siliotto e i suoi ragazzi, che dovranno fare i conti con una squadra mai prima d'ora così bisognosa di punti.

In chiusura lo scontro salvezza: CG Bresso-Lentatese. Le spiaggie per i padroni di casa sembrano ormai finite, ma non l'orgoglio. Con un derby alle porte, al fanalino di coda serve una prova maiuscola per prepararsi allo scontro diretto di settimana prossima con i cugini del Bresso, dunque i sevesini dovranno stare attenti a non farsi ingannare dalla classifica dei milanesi, anche perché l'unico pareggio conquistato nelle ultime tre gare ha complicato la situazione dei rossoblù, bisognosi della prima vittoria dell'anno per ricominciare a mettere punti tra sè e la zona playout, ora a -1.