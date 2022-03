Cipolla riporta l'Assago sulla Terra: testa alla coppa

Una sconfitta amarissima. In attesa della sfida del Rozzano prevista nel posticipo, l'Assago perde contro un'Accademia Pavese che si toglie un'altra soddisfazione dopo aver frenato le ambizioni del La Spezia, arrivando a -5 proprio dai gialloblù, rientrando adesso tra le potenziali candidate per un posto nella fase finale. Un poker travolgente, che ha visto Cipolla gran protagonista con una doppietta, accompagnata dalle reti di Iosca nel primo tempo, dal rigore di Michiante nella ripresa e da una prestazione strepitosa di Masella. Momentaneo 1-2 di Teta, che stavolta non è bastato ad evitare il ko. I gialloblù recriminano per un cartellino...

