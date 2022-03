Raimondi glaciale: 7.5; Paradiso non si ferma mai: 7; Ammirati colpisce ancora: 7.5

La Calvairate frena per la seconda volta consecutiva e vede diminuire a 2 soli punti il vantaggio sul Castello Cantù. Un altro pareggio che questa volta arriva subendo il ritorno di uno Schuster che si conferma in piena forma nel 2022. Raimondi dopo due minuti sblocca il risultato su rigore, Ammirati al 14' risponde per i neroverdi, che nel finale vedono infrangersi sul palo la rete del 2-1. CLICCA QUI PER LA CRONACA DEL MATCH SCHUSTER Robbiani 7 Viene spiazzato sul rigore, ma si rifà con alcune parate frutto della sua concentrazione che tiene alta per tutta la durata del...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con