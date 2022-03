Un gol alla Inzaghi e uno di controbalzo socchiudono il discorso playoff

C'è chi andava a caccia di conferme e chi di una svolta: La Dominante e Ardor Lazzate arrivavano a sfidarsi in momenti totalmente opposti della loro stagione, in un 2022 finora da sogno per i padroni di casa e da incubo per gli ospiti. Il 2-1 finale ha sostanzialmente confermato la tendenza del periodo: una gara molto equilibrata, in cui gli uomini di Ibba hanno avuto il semplice ma fondamentale merito di essere più lucidi nei momenti decisivi e in cui i gialloblù hanno confermato di vivere un momento in cui, testuali e laconiche parole del tecnico Ceriani a fine...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con