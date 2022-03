A Cherasco ballano solo i Lupi: Manfredi e soci travolgono il Chisola

La partita perfetta. La Cheraschese c’è e risponde maledettamente presente per le sorti del girone D, affondando clamorosamente la capolista Chisola con un rotondo 3-0: Likaj e Manfredi nel primo tempo e Monchio nel secondo firmano il tris dei Lupi di Ector Roldan, che di fatto riaprono i giochi per il primo posto. I nerostellati salgono così a quota 37 punti, a -3 dai vinovesi. La formazione di Marco Masera incassa la seconda sconfitta di fila, arrivando allo scontro diretto contro il Pinerolo nel peggiore dei modi: serve una svolta subito, altrimenti il rischio di ritrovarsi immischiati in una lotta...

