Para due rigori e manda la sua squadra in Semifinale

Mentre la Champions League vede pian piano comporsi lo scenario delle 8 squadre che si contenderanno il titolo di campioni d'Europa, anche l'Under 19 ha la sua Coppa che torna a infammiare i campi della regione. In Fascia A il primo round delle Semifinali ha una sola vincitrice, ovvero la Cisanese, mentre in Fascia B il quadro dei 4 club che si sfideranno nel prossimo turno è stato definito soltanto stasera con la conclusione dei Quarti di Finale. Due categoria unite da un filo conduttore, ovvero i portieri: dai rinvii sbagliati ai rigori parati, ci sono sia gioie che dolori per i numeri 1.

UNDER 19 FASCIA A

ASSAGO-CALVAIRATE 1-1

RETI: 28' st De Silvestri (A), 48' st rig. Raimondi (C).

Lo scontro tra due squadre scottate nell'ultimo turno di campionato termina con un pareggio che rimanda ogni discorso alla sfida di ritorno. L'Assago, chiamata a metabolizzare il poker incassato sabato dopo 6 risultati utili consecutivi, ospita una Calvairate reduce dal periodo più complicato di tutta la stagione, con due pareggi di fila che hanno rimesso in discussione il primato e numerose assenze a fare da contorno. Presenti in 17, gli ospiti schierano a centrocampo un insolito Ghebremariam, di mestiere terzino, e nel riscaldamento perdono anche Pacifico, sostituito da Bonazzi, che si rivelerà tra i migliori in campo. Meno memorabile è invece l'errore di Silva, che al 28' della ripresa sbaglia un rinvio e serve involontariamente Teta, che lascia a De Silvestri l'onore di fare 1-0. È l'episodio che sblocca una gara in equilibrio nel primo tempo e in cui il primo vero squillo arriva solo al 21' del secondo, con Caserini che si esibisce con una gran parata sulla conclusione di Aliotta indirizzata sul secondo palo. Subita la rete dello svantaggio, la formazione ospite sussulta su un destro di Battaini, che fa la barba al palo al 40', e nel recupero trova la giocata che vale il pareggio: Carini entra in area, Bussi lo stende e dal dischetto Raimondi è glaciale nel siglare il definitivo 1-1. Un gol che in vista del ritorno non solo azzera il distacco tra Assago e Calvairate, ma permette a quest'ultima di fare un piccolo passo in avanti dato che, a differenza della Champions, la regola delle reti in trasferta è ancora valida.

«È stata una bella sfida tra due squadre che si sono affrontate in maniera aperta. Nessuna delle due si è risparmiata, anzi, sapevo di affrontare una squadra tosta e così è stato. - analizza Luigi Sabatino, allenatore dell'Assago - Entrambi siamo stati molto attenti alla fase difensiva, noi forse abbiamo peccato in scaltrezza perché abbiamo concesso un rigore, corretto da fischiare, quando ormai mancavano uno/due minuti alla fine del recupero, ma siamo stati un po' troppo irruenti nella scelta del tackle e abbiamo concesso l'occasione di pareggiare. C'è un po' di rammarico perché abbiamo anche sprecato due occasioni nitide a tu per tu col portiere, però sono contento per l'ottima partita disputata».

«È stata una partita combattuta, loro sono una bella squadra però diciamo che abbiamo fatto tutto noi. - spiega Vincenzo Biondo, vice di Matteo Curioni, assente sulla panchina della Calvairate - Abbiamo regalato loro il gol e nel primo tempo il loro portiere è stato bravo su un paio di situazioni. Numericamente non eravamo messi bene, ma la squadra ha saputo reagire dopo il gol subito. Forse ci è mancata un po' di cattiveria, però non posso dire niente ai ragazzi perchè hanno giocato bene e meritavano qualcosa in più».

MARIANO-CISANESE 0-1

RETE: 18' Comi R. (C).

Un solo gol, e un espulso, ma un'altra Semifinale di alto livello. Tra Mariano e Cisanese a fare da ago della bilancia è un altro rinvio errato, quello al 18' del primo tempo con cui Dono serve involontariamente Riccardo Comi, che di prima intenzione porta in vantaggio gli ospiti. È l'episodio che decide una gara in cui i bergamaschi si fanno preferire nei primi 45 minuti di gioco, anche se il primo squillo è un tiro da fuori area di Sow da bloccare in due tempi. Dopo, però, Stefano Sambruna manda alto da buona posizione il cross di Luca Mazzoleni, mentre Previtali di testa costringe il numero 1 di casa a una presa plastica. Nella ripresa, invece, sono i comaschi ad approcciare meglio la gara, con Ben Moussa che dopo appena 3 minuti costringe Davide Comi all'intervento di piede. Per trovare la via del pari, però, serve un episodio, che al 24' sembra arrivare: il già ammonito Previtali, infatti, riceve una seconda ammonizione probabilmente per qualche parola di troppo e lascia gli ospiti in 10. Nonostante l'uomo in meno i ragazzi di Passoni riescono ad affacciarsi in attacco, ma il diagonale di Riccardo Comi termina di poco a lato, mentre quelli di Campi sprecano al 37' l'occasione più ghiotta per pareggiare: Calabrese imbuca Andrei, che si trova a tu per tu con il portiere avversario e calcia incredibilmente a lato. Il numero 19 prova a rifarsi tre minuti più tardi, però la sua conclusione dal limite dell'area termina di poco fuori. La partita si conclude così con un'importante vittoria per i bergamaschi, che affrontano la sfida di ritorno con due risultati utili su tre.

«È stata una gara bella e equilibrata, peccato aver regalato loro il gol, però può capitare. - commenta Cristian Campi, allenatore del Mariano - Avevamo un po' di defezioni e loro sicuramente sono una buona squadra, ma direi che ci siamo divertiti entrambi. Loro mi sono sembrati ben organizzati, ti concedono poco e come compattezza e individualità forse hanno qualcosa in più rispetto a quella che può essere una Calvairate, anche se preferisco quest'ultima per la qualità del gioco. Adesso comunque pensiamo al campionato perché La Dominante fa paura, sono in forma e anche senza il loro capitano ci sarà da stare attenti per non perdere posizioni in classifica».

L'undici titolare schierato da Passoni (foto credit: US Cisanese ASD)

UNDER 19 FASCIA B

Se in Fascia A ci sono più dolori che gioie per i portieri, in Fascia B ce n'è uno che ruba la scena in positivo: Simone Macrì, classe 2004 della Football Leon. Dopo l'1-1 maturato nei tempi regolamentari grazie ai gol di Foschini al 5' del primo tempo e di Oliva al 20' della ripresa, il numero 1 è protagonista assoluto della lotteria dei rigori negando sia il primo che l'ultimo all'Ars Rovagnate, sconfitto 5-3 dagli 11 metri. Serie dal dischetto non necessaria invece negli altri tre Quarti di Finale, tutti sul filo del rasoio ma risolti con una delle due porte inviolate. Arcellasco e Città di Vigevano, infatti, superano 1-0 rispettivamente Solbiatese e Real Milano grazie ai gol di Mauri al 15' del secondo tempo e di Lamaj, a segno su calcio di rigore al 25' della ripresa. Clean sheet, infine, anche per il Tribiano, che con il timbro di Bigatti e il penalty di Chaibi tra il 20' e il 35' del primo tempo si impone sul Falco.

L'esultanza dei giocatori della Football Leon (foto credit: @alessandrofedrigucci)

IL PROSSIMO TURNO

Per la Fascia A l'appuntamento è per martedì 29 marzo, quando Mariano e Assago proveranno a ribaltare un pronostico che attualmente le vede sfavorite. Ai comaschi serve infatti o l'1-0 per portare ai rigori la Cisanese, oppure, in caso di gol subito, un successo con 2 reti di scarto. Un compito non impossibile per quanto si è visto nel primo duello, ma ai gialloblù servirà qualcosa in più per riuscire a scardinare il fortino di Cisano Bergamasco, che in tutta la stagione non ha mai visto pareggiare o perdere la formazione di Passoni. Discorso simile per l'Assago, che affronta una Calvairate ancora imbattuta in casa, ma contro la quale la soluzione «pareggio» potrebbe bastare. Da escludere però lo 0-0, che vedrebbe passare la banda Curioni, mentre l'1-1 rimanderebbe l'esito ai calci di rigore e una X con qualche gol in più consegnerebbe addirittura la finale ai ragazzi di Sabatino.



Martedì 29 marzo è la data da segnare sul calendario anche per la Fascia B, che vede andare in scena il turno d'andata delle Semifinali, il cui quadro non è del tutto stabilito perché servirà prima il sorteggio per capire chi tra Arcellasco e Tribiano giocherà in casa il primo round. Chi invece già conosce il proprio è destino sono Football Leon e Città di Vigevano, che si affronteranno per la prima volta a Lesmo. Se nel primo caso è lecito parlare di sfida sulla carta equilibrata, nella seconda si presenta più complicato l'impegno per i vimercatesi, chiamati a superare una squadra fin qui imbattuta in tutta la stagione. La vittoria ai rigori contro l'Ars Rovagnate, che in campionato vanta 7 punti di vantaggio sui Leoni, però, è il segnale che anche la dominatrice del Girone L dovrà sudare per guadagnarsi la finale, in ballo fino a martedì 12 aprile, giorno in cui si disputerà il ritorno delle Semifinali.